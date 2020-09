Señales de que estás siendo un mal amigo ¡sé el mejor con estos consejos!

Consejos para ser un mejor amigo. Foto:Buena vibra

Cuando sientes que faltan las amistades en tu vida, es fácil culpar a tus amigos. Pero antes de hacerlo, puede que valga la pena mirarse en el espejo primero y detectar las señales. Expertos otorgan sus consejos para mejorar tu comportamiento.

Cuando un comportamiento desconsiderado o tóxico hacia los amigos se convierte en parte de un patrón a largo plazo, es necesario examinarlo y mejorarlo. De lo contrario, corre el riesgo de perder esas relaciones.

Los expertos compartieron las señales que podrían indicar que no está siendo un buen amigo y ofrecen consejos sobre cómo ser un mejor amigo.

Señales que estás siendo mal amigo

Siempre diriges la conversación hacia ti mismo

Cuando tu amigo comienza a abrirse sobre su promoción en el trabajo o sobre la nueva persona con la que está saliendo, nunca dejas de encontrar una manera de dirigir la conversación hacia ti. En algunas amistades, una persona siempre tiende a hablar más, y eso puede estar bien, sin embargo debes ser recíproco.

La solución: agudice sus habilidades para escuchar atentamente. Cuando tu amigo esté hablando, práctica mantener el contacto visual y usar un lenguaje corporal abierto y de apoyo. Demuestra que está prestando atención y que está realmente interesado en escuchar lo que tienen que decir.

Consejos para ser mejores amigos. Foto: Webipedia

Te comprometes con los planes, y cancelas

La vida pasa, surgen cosas y los planes se cancelan, eso es comprensible. Pero si tiene la costumbre de decir "sí", cuando en realidad quiere decir "no", es desconsiderado. Es mejor ser sincero que desfallecer en el último minuto.

La solución: La psicóloga y experta en amistad Irene S. Levine recomendó que resista la tentación de responder de inmediato. Si no estás seguro de poder hacerlo, está bien que lo pienses un poco y vuelvas a hablar con ellos más tarde.

Tus amistades no duran

Eres extrovertido, amigable y querido, capaz de hacer amigos fácilmente pero no puedes hacer que la amistad dure o profundice. Por supuesto, no todas las relaciones están diseñadas para durar y eso está bien. Pero si tienes una serie de amistades de corta duración, y no terminaron en tus términos, podría haber una razón.

La solución: tómese el tiempo para considerar por qué estos enlaces tienden a romperse y quemarse o simplemente desaparecer.

Usted nunca es el primero en iniciar planes

En las amistades, no es inusual que algunas personas sean las planificadoras, mientras que otras tienden a seguir la corriente. Pero si la cantidad de esfuerzo que se está poniendo es completamente desequilibrada, ellos son los que constantemente te invitan a hacer cosas y te llaman para ver cómo te va, podría generar resentimiento.

La solución: Las amistades duraderas deben ser recíprocas. Si una persona es siempre la que inicia, sus amigos pueden tomar su pasividad como una falta de interés en la amistad.

Buscas a tus amigos solo por apoyo emocional

Cuando estés pasando por un momento difícil, tus amigos más cercanos estarán a tu lado para apoyarte. Pero si trata cada contratiempo menor en su vida como una crisis, no puede seguir exigiendo tanto tiempo, atención y energía emocional a sus amigos sin ofrecer nada a cambio.

La solución: para restablecer el equilibrio en la amistad, asegúrate de llamar a tus amigos para ver cómo están y preguntarles cómo están. Sin motivos ocultos, haz la conversación sobre ellos.

No respetas los límites de tus amigos

Establecer límites es una parte crucial de cualquier relación saludable. Entonces, si, por ejemplo, tu amigo te dice que no puede permitirse un viaje de fin de semana en este momento o que aún no está listo para hablar sobre un tema delicado y sigues presionándolo para que se salga con la tuya, no es una buena señal.

La solución: Sal de tu camino para que tus amigos sepan que los escuchas y los entiendes cuando establecen un límite de cualquier tipo. Practique aceptar un “no” por respuesta. Si no está seguro de su posición en algo, haga preguntas para confirmar que ambos están en la misma página.

TE PUEDE INTERESAR:Tu mejor amigo puede ser el AMOR de tu vida ¡Éstas señales lo delatan

Conoce los usos que puede tener el cannabidiol para la salud y la forma correcta de consumirlo ��������https://t.co/8QOKMsM3FS — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 2, 2020

Te molesta la felicidad y el éxito de tus amigos

Como seres humanos, es normal sentir celos de vez en cuando, y esos dolores pueden ayudarnos a descubrir cosas que queremos cambiar en nuestras propias vidas. Pero cuando envidias el nuevo trabajo, la casa o la relación de un amigo, tanto que se vuelve imposible celebrar su éxito, esa es otra historia.

La solución: primero, no se castigue por lo que está sintiendo, dése un poco de gracia. En lugar de tratar de suprimir los celos y esperar que desaparezcan (no lo hará), reconócelo y escucha lo que podría estar diciendo. Y recuerde que el hecho de que parezca que la vida de un amigo está encantada no significa que en realidad sea perfecta. Pueden estar luchando de otras formas.