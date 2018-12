Señales de que estás pasando por un desequilibrio hormonal

Cuántas veces no te has puesto a llorar de la nada y te dices: “Deben de ser las hormonas”, o por el contrario, te da una tremenda rabieta y no entiendes por qué; luego checas el calendario y sorpresa, el periodo está cerca; entonces aliviada te dices: “Son las hormonas”

Pero en realidad, ¿Qué tienen que ver estas en el proceso menstrual o de ovulación? ¿Por qué parece afectarnos? Las hormonas son sustancias químicas, segregadas por células especializadas, cuyo fin es influir en la función de otras células.

Desequilibrio hormonal.

O sea que, dicho de una forma más fácil, son las encargadas de regular algunos procesos fisiológicos en el cuerpo.

De igual forma, estas suelen cambiar dependiendo de la etapa en la que te encuentres, como la menopausia y el embarazado, sin embargo medicamentos, alimentación, estilo de vida o algún desbalance en el sistema, también podrían provocarlos.

Por lo tanto, es importante estar pendientes de las señales que el cuerpo envía, pues podría ser que ese desajuste hormonal se deba a algo que necesitas tratar con urgencia.

Períodos irregulares

Si hay meses en los que no te baja, o por el contrario te baja más de una vez al mes; o tienes un flujo muy abundante, que dura más de 7 días; o presentas fuertes dolores menstruales, son algunas de las señales que te indican que necesitar acudir al médico.

Desequilibrio hormonal, período irregular.

Problemas de sueño

Ya sea que tengas mucho sueño durante el día, o que no puedas dormir por la noche, es signo de que algo no anda bien. Los niveles bajos de progesterona, se asocia con la dificultad para dormir, y los niveles altos en la misma, generan una sensación de cansancio constante.

Acné crónico

Por lo general, la adolescencia es la etapa en la que se suelen presentar los brotes de acné. Posterior a ella, es normal presentarlos de manera ocasional, sin embargo, si no desaparecen después de un tiempo, hay que buscar ayuda.

Desequilibrio hormonal, acné crónico.

Pérdida de memoria

Así como la progesterona puede afectar los niveles de sueño, también afecta en la memoria y la capacidad de atención, en conjunto con el estrógeno.

Dolores estomacales

Cuando presentamos un desbalance de estrógenos y progesterona, también se provocan cambios en la digestión de los alimentos.

Entre los síntomas se encuentran diarrea, dolor, náusea e inflamación.

Cambios de humor

Los cambios de humor son normales y frecuentes, principalmente en las mujeres por el síndrome premenstrual, sin embargo, cuando estos son repentinos y además presentan ansiedad y depresión, podrían ser señales de un desequilibrio hormonal.

Desequilibrio hormonal, cambios de humor.

Aumento de peso

Es momento de acudir con un experto cuando las fluctuaciones de peso son extremas, tienes dificultades para bajar de peso o tienes más apetito que de costumbre.

Resequedad vaginal

Las irritaciones y la resequedad vaginal, con frecuencia se debe a los bajos niveles de estrógeno en el cuerpo.

Pérdida de libido

A medida que vamos envejeciendo, es normal que la líbido vaya disminuyendo, de hecho puede estar asociada con la llegada de la menopausia. De igual forma, la falta de apetito sexual puede estar provocada por la falta de testosterona, hormona presente tanto en hombres como en mujeres.

Desequilibrio hormonal, pérdida de líbido.

Cambios en las mamas

Un cambio en la densidad del tejido mamario, podría indicar un importante desequilibrio hormonal, además de que podría propiciar la aparición de protuberancias y calcificaciones. ¡No dudes en acudir con tu médico!