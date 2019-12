Señales de que eres una novia DEPENDIENTE y empalagosa

Seamos claros, hay a quienes les gusta el romance y otros a los que no, pero incluso a los que les gusta una pareja un tanto melosa, detallista y cariñosa, les cansa cuando esta llega a los extremos y se convierte en una novia dependiente y empalagosa. ¿Quieres saber si este es tu caso? ¡Continúa leyendo!

SEÑALES DE QUE ERES UNA NOVIA DEPENDIENTE

Te excedes con los mensajes

Si te desesperas cuando tu pareja tarda más de dos minutos en contestarte los mensajes, le escribes todos los días en todo momento y le llamas al celular si no recibes una respuesta inmediata, necesitas bajarle dos rayitas a tu obsesión.

Inhala, exhala y ponte a hacer algo productivo, ¡descarga un juego en tu celular si quieres!, pero dale a tu pareja su espacio, sino lo vas a asfixiar.

Señales de que eres una novia DEPENDIENTE y empalagosa

Los stalkeas en redes sociales

Por más increíble que parezca, esto no pasa únicamente con los ex o con las ex de los novios. Si stalkeas a tu pareja en redes sociales, indagando a quiénes les da ‘me gusta’ y averiguando con quienes habla, posiblemente tengas un problemita de seguridad, autoestima y obsesión.

Te molesta si sale sin ti

Claro que debería de llevarte en las comidas familiares y cenas con sus amigos, pero esto no siempre es así. Si decide tener una salida de chicos, una fiesta de generación o una tarde de cervezas con sus compañeros de trabajo, debería de tener toda la libertad de hacerlo, incluso si no es contigo.

Lo mismo va para ti. Tú también necesitas tu propio espacio y tu propio mundo. Cultiva tus amistades y date un tiempo para convivir con los tuyos. No todo gira en torno a tu pareja.

Señales de que eres una novia DEPENDIENTE y empalagosa

Haces de todo con tal complacerlo

Poco a poco dejas de ser tú misma y vas adoptando más actitudes, ‘gustos’ e intereses de tu pareja con tal de hacerlo feliz y tener más cosas en común.

Recuerda que no tiene nada de malo ser detallista y cariñosa, estar pendiente de tu pareja y querer hacerlo feliz, pero no a costa de ti misma. Sé auténtica, quiérete, cuídate y no te dejes en segundo plano. Aprende a ser independiente y a querer de una forma saludable.

