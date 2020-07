Señales de que el signo de Escorpión romperá su relación contigo

Señales de que Escorpión terminará su relación:Foto: Men's Health

Todos los signos del zodiaco tienen algo en particular; la astrología juega un papel importante para saber de qué manera se comportaran durante una relación o una ruptura amorosa. Un signo en particular, Escorpión, manda ciertas señales que pueden ayudarte para saber si cortará contigo, te contamos.

El signo del zodiaco Escorpión es muy reservado, tan reservado, que no puedes ocultarles nada. Este signo siempre sabrá cuándo has hecho algo, y no lo olvidarán, especialmente si es algo que los ofendió, por estos motivos debes tener cuidado al salir con ellos. Sé consciente de tus acciones y de las reacciones que te da Escorpio.

Señales de que Escorpión terminará la relación. Foto: Salud180

Señales de ruptura de este signo

¿No sabes si planea terminar la relación? Afortunadamente, conocer la perspectiva de este signo puede ayudar a proteger tu corazón y a notar los señales antes de que sea demasiado tarde.

Se volverán distantes.

Si tu Escorpión está más cerrado y no se abre con tanta facilidad, o parece que algo podría estar molestándolo, entonces probablemente lo sea. Llevan el corazón en la manga y te harán saber lo que sienten y si están enojados contigo o no. Desafortunadamente, no siempre te lo dirán o te lo harán saber, así que debes ser capaz de resolverlo por ti mismo. Una buena manera de hacer esto es preguntarles directamente, en lugar de eludir el problema.

Surge una lucha de poder

A los escorpiones les gusta tener el control y tener el poder en la relación. Pero tienden a dejar que el poder llegue a su cabeza y pueden volverse posesivos y manipuladores. Les gusta ser el jefe, especialmente en las relaciones. Y puede ser abrumador salir con ellos cuando este lado aparece. Si se vuelve mandón o se impone demasiado en sus vidas y decisiones, no te gustará. Y ocasionará que piense en cómo va a romper contigo.

Cambian su apariencia física

Los Escorpión son personas drásticas a las que no les gustan ser consistentes en sus vidas. Anhelan el cambio, la aventura, ser salvajes y hacer movimientos inesperados. Si tu pareja Escorpio se corta o tiñe drásticamente el cabello, se hace un tatuaje o cambia su guardarropa por completo, es posible que desee estar en alerta máxima por otras decisiones que cambiarán su vida, específicamente en lo que respecta a su relación.

Empiezan a pensar demasiado

Los Escorpión piensan en todo, y no siempre de la mejor manera. Se asustan y se vuelven paranoicos cuando piensan que incluso lo más mínimo podría estar mal. Piensan demasiado y hasta pueden probarse a sí mismos que están equivocados, lo que no sucede muy a menudo. No hace falta decir que es un hábito bastante autodestructivo que tienen. Les lleva a no confiar en los demás y, finalmente, culpar a su pareja por cualquier problema que consideren relevante.

TE PUEDE INTERESAR: Horóscopos: ¿Cómo saber tu signo zodiacal?

Estas características puede dificultar tener una relación saludable con un Escorpión. Y, antes de que te des cuenta, tu relación terminará en una ruptura dolorosa, te recomendamos estar atenta a las señales para no salir herida.