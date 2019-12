Señales de que AMAS a tu pareja de verdad

Bien dicen que cuando amas ‘de verdad’, simplemente lo sientes; nadie te sabe explicar qué es, pero todos coinciden en que se trata de un sentimiento diferente, algo que nunca antes habías sentido y que simplemente te hace feliz, pero para nosotros eso no es suficiente y por eso te vamos a compartir las señales que revelan que amas verdaderamente a tu pareja.

Si pienso todo el tiempo en él, si no lo puedo apartar de mi mente, si quiero que estemos todo el día juntos, ¿significa que estoy enamorada? ¡No te quedes con la duda y descúbrelo aquí!

No te logras concentrar

Esto podrá sonar como un ‘cliché’, ¡pero es real! Cuando estás enamorada no puedes pensar en otra cosa que no sea tu pareja. No logras concentrarte, ni en la casa, ni en la escuela o el trabajo, ni con los amigos. Esto eventualmente cambiará, pero definitivamente es una buena señal.

Estás dispuesta a todo

Enamorarse es maravilloso, pues además de todas las emociones y sensaciones nuevas, pareciera que el miedo y la timidez simplemente desaparecen. Estás dispuesto a probar cosas, hacer cambios en ti mismo y hasta intentar actividades que nunca pensaste hacer con tal hacer feliz a la otra persona.

No ves un futuro si no es con él

Vamos, esto suena un poco exagerado, pero es real… o casi. Con esto no nos referimos a que ya no puedas ‘vivir sin él’, simplemente que ahora cada vez que piensas en el futuro te imaginas con esa persona a tu lado.

Eres apasionada

Ser apasionada va mucho más allá de besar y satisfacer sexualmente a tu pareja, aunque claro, también es normal que te la quieras ‘comer’. Ser apasionada es hacer las cosas con más atención, ganas y cuidado. Es esa pequeña inspiración que te impulsa a ser mejor cada día.

Eres realista

No hay forma más efectiva para reconocer que amas verdaderamente a tu pareja, que cuando dejas de idealizarla y la ves con ojos de realidad. No, tu pareja no es perfecta, pero aún conociendo sus defectos no te imaginas con otra persona que no sea él. Ahí es cuando sabes que estás con la persona correcta y que sin lugar a dudas estás profundamente enamorada.

