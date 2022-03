Semana Santa 2022: ¿Por qué no se come carne los viernes durante este tiempo?

Conoce los motivos por los que durante esta fecha no deberías consumir carne/Foto: El Imparcial

La Semana Santa 2022 ha comenzado, y no sólo trae descanso en las escuelas y en algunos trabajos, sino que es un periodo donde las personas religiosas realizan varias prácticas, y la más tradicional es el ayuno y el no comer carne o embutidos ciertos días desde el inicio de la Cuaresma hasta que culminen los eventos santos.

De acuerdo con la iglesia católica, el consumo de carne roja representa un pecado y un lujo que no debería darse en tiempos de reflexión y arrepentimiento, como son la Cuaresma y la Semana Santa, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

El no comer carne como acción de penitencia viene desde el siglo II y toma como referencia el ayuno que hizo Jesús durante 40 días en el desierto. En estos días de vigilia, todos los mayores de 14 años no deben consumir carnes rojas, mientras que el ayuno lo deben guardar los adultos de 18 a 59 años.

¿Qué representa no comer carne en Semana Santa 2022?

Tradicionalmente solo se puede comer pescado en estas fechas/Foto: Arroyito

Los creyentes “renuncian” a la carne, como un acto de rechazo hacía las cosas inútiles y vanas, con el objetivo de ir a lo esencial y buscar una vida más sencilla. También se considera un acto de penitencia, en el que se controla la voluntad de consumir algo apetitoso.

Lo que sí está permitido durante la Semana Santa 2022 es comer animales de sangre fría, es decir, pescado. Esto porque antes la carne era muy costosa y el producto del mar era de las pocas cosas a las que podían acceder las comunidades en situación de pobreza.

¿Cuándo inicia y termina la Semana Santa?

Desde hoy inicia la cuaresma/Foto: Unión Guanajuato

La Semana Santa 2022 es del 10 al 17 de abril, pero no se come carne desde el Miércoles de Ceniza, que es este 2 de marzo, ni cada viernes de cuaresma que sigue, hasta el 15 de abril, día que se celebra el Viernes Santo. Por lo tanto, para respetar la creencia durante esta fecha es importante que elijas alimentos que no contengan carne en las fechas señaladas.

