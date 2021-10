Selfies mejoran el estado de ánimo y hacen sentir más guapas a las personas

Tomarse selfies podría ser un ejercicio para mantener una actitud positiva, mejorar el estado de ánimo y aumentar la autoestima en las personas. Al menos eso es lo que sugiere un estudio realizado a 41 universitarios publicado por el Psychology of Well-Being en 2016.

A finales de agosto del año pasado te dimos a conocer que el European Heart Journal aseguraba que las selfies podrían ser la clave en el diagnóstico de enfermedades cardíacas, y ahora se ha viralizado un estudio de la Universidad de California, el cual menciona que este tipo de fotos puede ser beneficioso para la salud.

41 universitarios fueron estudiados por el Psychology of Well Being.

El estudio del Psychology of Well Being, el cual duró 4 semanas, dividió a los 41 estudiantes en tres grupos: el primero debería tomarse diariamente una selfie sonriendo, el segundo tomaría una foto de algo que le hiciera felices, mientras que el tercero debía tomar una foto de algo que hiciera feliz a otras personas.

Las selfies incrementan la confianza

Las personas que se tomaron una selfie diario vieron una mejoría en su estado de ánimo.

De acuerdo a lo revelado, el grupo encargado de tomarse una selfie al día acabaron sintiéndose más “seguros y a gusto” con el tiempo, además de incrementar su confianza, mejorar su estado de ánimo, combatir el estrés y el sentimiento de soledad.

“En resumen: sólo sonreír, tomar una selfie, y apreciar la propia sonrisa en la foto. Es una belleza única”, dijo Yu Chen, autora principal del estudio e investigadora postdoctoral en el Departamento de Informática de la UCI a Yahoo, Ella y su equipo buscan comprender la relación entre la tecnología y el estado de ánimo de las personas.

¿Cuántas selfies se toman al día en el mundo?

Diversos análisis revelan que las mujeres se hacen 12 selfies más que los hombres.

De acuerdo a información del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, misma que La Verdad Noticias trae para ti, en promedio se realizan 93 millones de selfies en todo el mundo durante el día, además de que las chicas de entre 16 y 25 años pueden llegar a dedicar hasta cinco horas de su tiempo a la semana a tomarse fotos.

Fotografías: Redes Sociales