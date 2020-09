Selena Gomez revela su rutina de cuidado de la piel ¡De día y de noche!

Rutina de Selena Gómez para el cuidado de la piel. Foto: La Nueva España

Selena Gómez lanzó recientemente su propia línea, Rare Beauty y ahora para completar su sus tips de belleza, comparte su rutina para el cuidado de la piel.

Selena Gomez ha recibido el título de emprendedora de belleza tras el reciente lanzamiento de su Línea de belleza Rare Beauty, y para marcar el gran debut, Gomez filmó un video para Vogue en el que comparte sus rutinas de cuidado de la piel y belleza del día a la noche, incluyendo cómo obtiene ese perfecto ojo de gato.

Selena confesó: Creo que cuando era más joven, realmente no cuidaba mi piel porque realmente no sabía por qué. Estuve trabajando desde que tenía siete años y estaba maquillada y resolviendo todo eso. Diría que no me importaba hasta los últimos años, cuando me di cuenta de lo importante que era.

Continuó: Seguro que he tenido acné, y por lo general todo está en la zona T. Trato de no picar nada, pero a veces es difícil. También habla de por qué el cuidado de la piel es tan importante para ella ahora: Cuando cuidas tu piel, cuidas tu cuerpo, tu mente y tu alma.

Rutina del cuidado de la piel de Selena. Foto:Pague Six

Rutina para la piel de Selena Gómez

Por supuesto, Gomez usó varios de sus nuevos productos de Rare Beauty, pero también es fan de algunos favoritos, como Tatcha Dewy Skin Moisturizer y Drunk Elephant Umbra Sheer Sunscreen SPF 30. Tengo lupus, así que estar al sol es un poco difícil para mí. Me gusta ponerme protector solar.

Drunk Elephant Umbra Sheer Protector solar SPF 30

Tatcha The Dewy Skin Crema

Gomez también compartió algunos consejos de maquillaje con productos de Rare Beauty (como el rubor líquido), además de una paleta de sombras de ojos Marc Jacobs Beauty y el famoso Bronceador Hoola Matte de Benefit. Creo que al crecer, sentí que el maquillaje era parte de mi mundo.

TE PUEDE INTERESAR:Selena Gómez revela los productos de su nueva línea de belleza RARE BEAUTY

Estás serán las mejores tendencias en maquillaje que no puedes dejar de pasar para Otoño������‍♀️����https://t.co/yPROEAgVZu — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 4, 2020

Al estar en diferentes facetas de la industria, ha sido muy divertido jugar con él. Hace un personaje cuando estás en el set con música, puedes crear historias con ella. Para la moda, hay tantas formas diferentes en que se expresa el maquillaje, incluso más allá de lo que están usando.