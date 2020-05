¿Selena Gómez regresará la moda de los 90´s con estos jeans? (Foto cortesía HOLA!)

Sin duda alguna una de las mujeres en el mundo de la industria musical que ha acaparado la atención de millones de personas, es la famosa cantante Selena Gómez quien no solo deslumbra con su gran talento que plasma en las canciones, sino también lo hace con sus outfits, muestra de ello son los siguientes jeans que podrían regresar la moda de los 90´s.

Selena Gómez y sus outfits

Así es, si tuviésemos que hacer una lista con las mujeres más sonadas por sus canciones y por sus outfits, Selena Gómez estaría en ella, esto por su inigualable estilo en la música y por ende en el mundo de la moda, no por nada los siguientes jeans que podrían regresar la moda de los 90´s; así que comencemos porque seguramente estas ideas te encantarán.

Un punto muy importante de los siguientes looks que ha portado la cantante de “Lose You To Love Me”, es que tienen muy marcado el estilo de los noventa, look que al parecer muchos cantantes quieren hacer tendencia en este 2020. Por ello si eres amante de esta época que estuvo llena de grandes cosas, estas opciones serán perfectas para ti.

Jeans y la moda de los 90´s

Así es, uno de los pantalones de mezclilla que sin duda alguna estuvieron muy presentes en dicha década, fueron los que iban a la cintura. Un claro ejemplo de estos jeans son los que ha portado en diferentes ocasiones la famosa cantante Selena Gómez. En una de estas los combinó con un hermoso suéter de tejido en color azul que tenía un dinosaurio bordado; una parte de este iba dentro de su pantalón por lo que le dio un toque muy particular.

Finalmente y no porque sea el menos importante, otro de los outfits que contaban con la inigualable prenda que estuvo muy presente en los noventa, es el que hacía juego con una chamarra de mezclilla y con un inigualable suéter en color negro que resaltaba el con el espectacular color azul de este tipo de tela.