Selena Gomez pasó más de 8 horas en el salón para tener su rubio platinado

Por si te lo perdiste, Selena Gomez ha vuelto a ser rubia. La estrella debutó con un color rubio pálido cremoso en el Instagram de Rare Beauty, y desde entonces hemos estado obsesionados con la transformación.

Pero, a diferencia de nuestro encaprichamiento con él, la nueva apariencia de la latina no fue un cambio rápido por parte de los expertos de la belleza que lo crearon, como te revelaremos en La Verdad Noticias a continuación.

¡Así se logró el look de Selena Gomez!

La cantante presume nuevo rubio platinado en Instagram

Según los profesionales detrás del look, le tomó ocho horas transformar a Sel de su característica morena oscura brillante al rubio brillante. Nikki Lee y Riawna Capri en Nine Zero One fueron las coloristas que hicieron de la ex-chica Disney una rubia, y requirió dedicación.

“Por lo general, lo mantiene bastante natural, pero esta vez hizo un gran cambio. Este rubio es único para ella, ya que teníamos que asegurarnos de que hubiera un equilibrio igual de frío y cálido para su tono de piel. Es una apariencia más atrevida y perfecta para el verano", dijo Riwana.

Según los coloristas, todo el proceso tomó "200 láminas, varios tazones de decolorante y ocho horas de magia para el cabello". El tiempo y el esfuerzo definitivamente valieron la pena, con suerte, la latina tenía algo bueno para leer mientras esperaba.

Todo ese aclarado y decoloración puede ser duro para tu cabello, por lo que para mantener las cosas con un aspecto y una sensación saludables, usaron productos Joico, incluido el champú y el acondicionador Color Balance Purple y el tratamiento nutritivo nocturno, Defy Damage Sleepover.

El champú y acondicionador violeta limpian y suavizan el cabello mientras mantienen a raya el tono bronceado. El tratamiento nocturno lo nutre y protege de daños mientras duermes. También usaron la línea de Joico para llegar al rubio, incluido el polvo aclarador y revelador Blonde Life.

Para un toque final de nutrición, recomienda In Common Magic Myst Universal Elixir para hidratar, proteger y fortalecer el cabello. Oye, si esto nos da una hermosa rubia de verano como la de Selena Gomez, ¡probaremos cualquier cosa!.

