Según tu signo del zodiaco, ¿qué actor de Disney Channel eres?

Compatibilidad de los actores de Disney Chanel con tu signo zodiacal. Foto:Youtube

Los actores de Disney Channel suelen ser personas con múltiples talentos que pueden equilibrar la actuación, el canto, el baile y más, suelen comenzar bastante jóvenes, lo que significa que tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros a edades muy tempranas. ¿quieres saber con quién se parece tu personalidad según tu signo zodiacal?

Algunos de los programas más populares de Disney Channel incluyen Hannah Montana, That's So Raven, Wizards of Waverly Place y Sonny with a Chance. También hay que pensar en programas de Disney Channel como KC Undercover y The Suite Life of Zack & Cody. ¡Los actores de Disney Channel de programas como estos ayudan a dar vida a algunas de nuestras historias favoritas a lo largo de los años!

Signos compatibles con Disney Channel

Aries - Canción De Brenda

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Brenda Song es Aries y también es actriz de Disney Channel por diferentes cosas. ¡El lugar número uno por el que más la reconocemos es su tiempo en The Suite Life of Zack & Cody y The Suite Life on Deck, donde interpretó el papel de London Tipton, similar a Paris Hilton!

Tauro - Debby Ryan

Debby Ryan es una Taurus y definitivamente se ajusta a la descripción de Taurus cuando se trata de estar con los pies en la tierra y ser súper equilibrado. Reconocemos a Debby Ryan de su tiempo en los programas de Disney Channel The Suite Life on Deck y Jessie.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Géminis - Hilary Duff

Aunque Hilary Duff podría no ser una Géminis en sí misma, ¡aún puede identificarse con las personas Géminis porque es alguien lleno de pasión y ambición! Hillary Duff es una estrella de Disney Channel del exitoso programa de televisión Lizzie McGuire. Es un espectáculo impresionante sobre la mayoría de edad sobre una niña de secundaria que está tratando de navegar por el mundo de la amistad, las citas y llevarse bien con su familia.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Cáncer - Selena Gomez

Cuando se trata de los zodiacos de Cáncer, Selena Gomez es una actriz de Disney Channel que cae en esa categoría. En Wizards of Waverly Place, interpretó el papel de una bruja adolescente que intentó mantener sus poderes mágicos en secreto del resto del mundo. Su familia estaba en el secreto porque ellos también tenían poderes mágicos y ella terminó contándole a su mejor amiga de confianza en la serie sobre sus poderes mágicos también.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Leo - Demi Lovato

¡Demi Lovato es una actriz de Disney Channel que también es Leo! Ella era una actriz principal en su propio programa de Disney Channel, Sonny with a Chance, pero desafortunadamente, el programa sólo duró dos temporadas porque estaba lidiando con problemas personales detrás de escena.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Virgo - Zendaya

¡Zendaya es un Virgo para poder relacionarse con otros Virgos! Ella fue la estrella de dos increíbles espectáculos diferentes de Disney Channel. ¡El primero se llama Shake It Up y se trata de dos chicas que realmente saben bailar! Cuando se trata de actuar, saben exactamente lo que están haciendo y tienen los mejores movimientos de baile.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Libra - Bella Thorne

¡Bella Thorne es la actriz de Disney Channel que puede relacionarse con Libras porque ella misma es una Libra! Al igual que Zendaya, ella fue la estrella del espectáculo Shake It Up . Disney Channel es donde Bella Thorne comenzó y pudo continuar desde allí, protagonizando una larga lista de películas.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Escorpio - Ashley Tisdale

Ashley Tisdale podría no ser una belleza nacida en Escorpio, pero aún comparte algunas características con ese signo zodiacal en particular. Por ejemplo, ella es decidida, imaginativa y extremadamente independiente. Ashley Tisdale protagonizó The Suite Life of Zack & Cody y The Suite Life on Deck.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Sagitario - Miley Cyrus

Los individuos de Sagitario pueden relacionarse con Miley Cyrus porque ella misma es un Sagitario. Miley Cyrus es la estrella de uno de los espectáculos más grandes de Disney Channel de todos los tiempos, Hannah Montana. El programa trata sobre una niña que vive una doble vida como una estudiante normal y una famosa estrella del pop.

Actores Disney Channel. Foto: The things.com

Capricornio - Dove Cameron

¡Dove Cameron también es un Capricornio! Su programa de televisión de Disney Channel se llama Liv & Maddie y es un programa en el que interpreta el papel de gemelas. Una gemela es súper deportiva y realista y la otra gemela es una actriz famosa en Hollywood.

Acuario - Jennifer Stone

En Wizards of Waverly Place , Jennifer Stone interpretó el papel de Harper Finkle, el mejor amigo de los personajes principales. Ella siempre fue leal y siempre estuvo allí como una verdadera amiga. Algo interesante sobre su personaje es que siempre usaba trajes excéntricos y coloridos. Ella siempre estaba vestida con ropa que se parecía más a disfraces.

Piscis - Emily Osment

Emily Osment protagonizó un programa llamado Young & Hungry después de abandonar Disney Channel. Young & Hungry trata sobre una chica que trabaja como chef personal para un millonario. Ella y el millonario terminan enamorándose y comenzando una relación. En el programa, ella sigue su pasión por cocinar y nunca se rinde. ¡Los individuos de Piscis son similares en esa forma porque no les gusta rendirse!