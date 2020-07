Según su signo del zodiaco, ¿Qué cosas EXTRAÑAN los hombres de su ex?

Extrañar a tu ex después de una ruptura es algo muy común. ¿Pero también es común en los hombres? Por supuesto que lo es. También extrañan a su ex después de terminar. Cuando extrañamos a alguien, es básicamente por una naturaleza particular de esa persona. Y los hombres también extrañan a su ex por una razón específica.

Según la astrología, los hombres extrañan a su ex en función de sus diferentes rasgos de personalidad del zodiaco. Por lo tanto, sienten la ausencia de su ex por diferentes cosas.

Dependiendo del signo zodiacal, los hombres tienen diferentes motivos para extrañar a su ex

Hombres extrañan a su ex según su signo

¿Qué hace que los hombres extrañen a su ex según sus signos del zodiaco?

Aries

Si solías ser el compañero de “crimen” (diversión) de tu hombre Aries, te va a extrañar mucho. Se dará cuenta de que ha perdido la parte divertida de su vida. Pero él nunca te va a decir que te extraña.

Tauro

Los hombres de Tauro extrañarán el romance de su vínculo. Te extrañará cada segundo y su terquedad lo hará pelear consigo mismo. Son un socio muy honesto y leal que tiende a invertir mucho en la relación.

Geminis

Los hombres Géminis son muy sociales. Por lo tanto, no pueden estar solos en un solo momento. Comenzarán a extrañar a su ex después de uno o dos días de la ruptura. Incluso pueden tratar de volver con su ex también.

Estos hombres pierden la chispa en la relación y su presencia.

Cáncer

Los cancerianos son muy emocionales. Perderán mensajes de texto y llamadas suyas. Incluso si es una ruptura clara, comenzará a culparse por esto.

Estos hombres son muy sensibles, por lo que no pueden superar fácilmente a su ex fácilmente.

Leo

Los hombres Leo son cálidos y apasionados. Entonces, es la pasión que extrañarán sobre la relación. Tienden a invertir intensamente en la vinculación. Extrañarán ser intensos contigo. Se dan cuenta de esto poco después de la ruptura.

Virgo

Los hombres de Virgo son muy lógicos y les gusta manejar las cosas prácticamente. Entonces, extrañan tu madurez.

Extrañará cómo ustedes dos solían ser responsables y manejar las cosas con madurez en el vínculo porque les gustan las mujeres que son prácticas.

Libra

Los hombres de Libra extrañarán su compañía porque tampoco pueden estar solos por mucho tiempo. Necesitan a alguien para pasar el tiempo.

Cuando estos hombres extrañan a su ex, no pueden resistirse a llamarlos. Entonces, si solías salir con un hombre de Libra, él te llamará pronto.

Escorpio

Los hombres escorpio son intensos y misteriosos. Les gusta compartir todo con sus socios, incluidos sus secretos más profundos. Por lo tanto, extrañarán tu presencia ya que no pueden compartir sus secretos contigo.

Sagitario

A estos hombres les gusta mucho el humor y la diversión. Por lo tanto, extrañarán sus bromas y sentido del humor. Extrañarán el tiempo que ambos se llevaron bien. Pero no puede esperar una llamada, ya que también pueden avanzar rápidamente.

Capricornio

Los hombres de Capricornio se toman en serio su compromiso. Por lo tanto, no pueden pasar fácilmente del compromiso una vez dado a su pareja. Perderán la responsabilidad que solían tener por ti.

Acuario

A estos hombres les encanta explorar cosas nuevas. Por lo tanto, extrañarán hacer lo mismo con sus parejas. Echarán de menos su presencia mientras buscan algo nuevo y emocionante.

Piscis

Los hombres de Piscis son emocionales, románticos, imaginativos y sensibles. Extrañarán todo el romance, los gestos adorables y el apego que ambos tuvieron.