Según el zodiaco, estas mujeres besan delicioso

Besar es todo un arte y no cualquiera lo sabe hacer bien, pero si de algo estamos seguras, es que los besos de estas mujeres son deliciosos e inolvidables. No importa cuánto lo intentes, si has besado a alguno de estos signos del zodiaco no podrás encontrar a alguien mejor. ¿Ya sabes de quiénes hablamos?

Aries

Cuando de besos hablamos, Aries es la sensualidad en persona. Le fascina experimentar cosas nuevas y no tiene miedo de dar un buen beso. Es muy buena seduciendo y una vez que logras besarla, no la querrás soltar. Le encanta jugar con la lengua y sus labios definitivamente son irresistibles.

Tauro

Para Tauro, los besos son la forma ideal para demostrar amor. Son muy detallistas y cariñosas, les gustan los besos lentos y suaves, aquellos que sí o sí te hacen sentir especial. Pero si te gustan las cosas más intensas, también son capaces de hacerlo, pues no hay nada que gocen más que darle placer a su pareja.

Cáncer

A veces puede ser tachada de intensa en el amor, pero una vez que pruebas sus labios, no querrás volver a tenerla lejos. Ama con locura y lo demuestra muy bien con sus besos. Es cariñosa, pero caliente; tierna, pero sensual; y sin lugar a dudas es juguetona. Le gusta recorrer el cuello, la clavícula, la espalda y cualquier zona erógena.

Escorpio

Obviamente la más sensual y apasionada del zodiaco también tenía que estar en la lista y es que cuando de besos se trata, es una de las mujeres más temerarias y ardientes. Le encanta tomar la iniciativa y estamos seguras de que sus besos van a hacerte estallar de placer.

Piscis

Si esto se tratara de un ranking, Piscis probablemente ocuparía el puesto número uno, pues a pesar de que es muy tímida y reservada, si tienes la dicha de ganarte su amor y sus besos podrás darte cuenta de que no hay nadie que lo haga mejor. Es una de las mejores amantes y sus labios te harán ver estrellitas.

