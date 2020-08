Secretos que las mujeres esconden a los hombres, ¿cómo liberarlos?, según experta

¿Cómo revelar un secreto a tu pareja?. Foto: Tendencias RD

Todos tenemos luchas personales, relaciones previas y experiencias más allá de nuestro control. Aunado a el pasado, existen ciertos secretos que las mujeres no revelan a los hombres, sigue los consejos de una experta para contarlos a tu nueva pareja.

Si tu tambien tienes secretos escondidos que no has revelado a tu pareja, debes saber que el problema es parte de la vida, y si no lo compartes, no le das a la persona que te ama la oportunidad de amarte lo suficiente, aplica a problemas de todo tipo, en el presente y en su pasado.

Consejos para revelar tus secretos a tu pareja. Foto: Malicieux seex shop

La experta y psicoterapeuta de Abby Rodman ha ofrecido los siguientes consejos a las mujeres para descubrir cómo compartir los secretos de tu pasado con un nuevo amante.

Consejos para revelar tus secretos

No comparta en la primera cita

Los grandes secretos en las relaciones simplemente no funcionan. No existe una regla concreta sobre el momento adecuado para aclararse. Desea evitar sorpresas, especialmente las que podrían dañar a su nueva pareja romántica, pero tomarse el tiempo para generar confianza es perfectamente normal. Obviamente, una persona necesita saber si tiene una ETS antes de tener relaciones sexuales. Pero nadie necesita saber acerca de su ex infiel en una primera cita.

No todos los secretos necesitan ser compartidos

La buena noticia: no es necesario que le cuentes todo a tu nuevo socio. Los secretos son, en esencia, secretos, y a veces es mejor dejarlos solos. Sin embargo, hacernos vulnerables y confiar en los demás también construye relaciones. Rodman sugiere hacerse estas preguntas al decidir qué compartir con un nuevo socio:

¿Cuál es mi propósito de alto nivel al revelar este secreto a mi pareja? ¿La calidad / duración de esta relación se presta a mis revelaciones? ¿Estoy seguro de saber que mi pareja tratará mi confesión con respeto y amor? ¿Voy a hacer más bien que mal al revelar este secreto?

Prepárate para compartir

Puedes compartir espontáneamente, pero es más fácil para todos los involucrados si piensa en lo que quiere decir y anticipa cómo reaccionará su pareja. Rodman sugiere hablar primero con un amigo cercano o un terapeuta, para que puedas encontrar una manera de revelar tu verdad de una manera que no te haga sentir avergonzado. Si está en una relación amorosa y de apoyo, aclarar su pasado no cambiará la forma en que su pareja se siente acerca de usted, pero él o ella aún puede estar sorprendido o molesto por lo que comparte. Lo más importante para ambos es reaccionar respetuosamente a los sentimientos del otro.

Recuerda: esta es una prueba

Es difícil exponerse y revelar tus secretos, pero también podría ser una gran recompensa: saber que está con la persona adecuada. Observe de cerca cómo su pareja reacciona a su revelación, tanto a corto como a largo plazo. Quizás él corresponderá y revelará información personal propia, o expresará simpatía por algo que le sucedió. Sus acciones pueden cambiar para mejor a la luz de lo que has compartido.

TE PUEDE INTERESAR: Consejos que toda mujer soltera debe seguir antes de encontrar pareja

Lo más importante es sentirse aceptado, no juzgado por lo que sucedió en el pasado. Cuando compartes un secreto con el compañero adecuado, tiene el honor de proteger ese secreto también, especialmente si es uno que te ha causado mucho dolor. Luego tiene la oportunidad de ayudarlo a sanar de la vergüenza y la culpa que pueden haberlo atormentado durante mucho tiempo. En las relaciones, no hay nada más valioso, o hermoso, que eso.