Secretos para elegir los JEANS perfectos son revelados de mano de los expertos

Los jeans o vaqueros son amados tanto por las mujeres como por los hombres, pues son tan versátiles que existen cientos de looks que van desde lo más casual hasta su versión más elegante, y es que además, de ser cómodos, y venir en todas las versiones posibles, son increíblemente duraderos y conservan por mucho tiempo esa vista perfecta que hace destacar las piernas, así que te compartimos algunos secretos revelados por expertos de la moda que te ayudarán a lucir ¡asombroso!

El experto de la moda y personal shopper, Sonja Grau, asegura que la gran ventaja de los jeans o vaqueros es precisamente que son súper versátiles, ya que pueden reinterpretarse constantemente y no dejan de encantar, así que siempre se podrá tener una combinación novedosa que impacte, pues aseguró:

“El styling individual con el jean es infinitivo y, por lo tanto, imbatible.”

Derivado de lo antes indicado, es que te compartimos lo que este experto de los jeans recomienda para que puedas los vaqueros perfectos para ti y que además, te hagan lucir a la moda, así que ¡toma nota!

Jeans perfectos secreto #1: el presupuesto

Sonja Grau, asegura que no importa si no se tiene mucho presupuesto, lo ideal es que se ahorre para comprar un buen jean, en vez de comprar muchos que sean baratos, respecto al corte, la experta sugiere que sea uno recto de color uniforme, ya que este estilo es uno de los más versátiles, así que, ya no tienes pretexto, si deseas lucir a la moda, solo tienes que hacer un pequelo esfuerzo, ¡inténtalo!, pues indicó:

“Las personas con un presupuesto pequeño no deberían comprar jeans baratos, sino más bien orientarse por las ofertas.”

Jeans perfectos secreto #2: a la moda

L experta en moda Silke Gerloff, asegura que los modelos jean paper bag, jeans Marlene y los culottes son los que están de moda, así que si ves alguna buena oferta con estos cortes de vaquero, será mejor que te apresures, pues te harán lucir caderas envidiables y estarás en tendencia, ¡atrévete a lucirlos!

Jeans perfectos secreto #4: tips para mujeres

Silke Gerloff dio a conocer algunas recomendaciones de cortes de jeans, para disimular algunas zonas complicadas del cuerpo de las mujeres, y son las siguientes:

Mujeres con kilos de más: se sugiere talle alto, es decir que vaya más allá de la cadera, evitando que el cierre y las bolsas sobresalgan.

Mujeres con buena retaguardia: se recomiendan jeans con bolsillo planos que se ubiquen hacia los lados y sean de un talle bajo.

Mujeres que buscan destacar la retaguardia: se sugieren vaqueros con bolsillo centrados que destacaquen a simple vista.

Mujeres con mucha pierna: se recomiendan los Marlene o mom, y se deben evitar los cortes skinny.

Jeans perfectos secreto #5: tips para hombres

Silke Gerloff, también brindó algunas recomendaciones para algunas zonas conflictivas en los cuerpos de los hombres, y te las revelamos a continuación:

Hombres con kilos de más: se sugieren jeans que estén justo debajo del vientre.

Hombres con piernas cortas: se recomienda evitar arremangar o crear dobladillos en los pantalones, es mejor realizar un corte directo.

Además, pide no comprar jeans con taller muy bajos o con bolsillos que se vean muy abajo, ya que eso acorta aún más las piernas.

Hombres con poca retaguardia: la recomendacón es comprar vaqueros con bolsillos bajos y grandes que ayuden a crear volumen en la zona, al menos de forma óptica.

