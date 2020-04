Secretos infalibles para que un hombre no pueda vivir sin tu amor ni un segundo. Foto: Impacto.

El amor no es tan fácil como lo pintan, pues, siempre estamos en la cuerda floja cuando se trata de mantener una relación de pareja, más aun, cuando, se habla de las primeras citas, ¿cómo evitar emocionarte?, es decir, entre la emoción y el amor, se puede caer en el hostigamiento, pero, ¿qué se puede hacer?, y, ¿cómo provocar en el hombre la necesidad de tenerte?, bueno, estás leyendo el artículo perfecto, te diremos como hacer que tu chico no pueda vivir ni un segundo sin ti.

Es posible que, muchas mujeres crean que, tener controlado a un hombre o seducirlo podría ser la mejor manera de tenerlo cerca para la eternidad, pero, como dicen los románticos, el amor es una cosa simple, el problema, es cuando, deseamos que la otra persona nos pertenezca como un objeto y no como un amor libre, lleno de seguridad y sobre todo de empatía.

Cero ansiedad

No te anguesties y atormentes esperando sus mensajes o llamadas, toma aire y simplemente deja que las cosas sucedan, de lo contrario solo se asustará.

¿Qué sentirías si todo el tiempo te hostigaran?

La clave de tener a un hombre feliz a tu lado, es darle un espacio para recordar que te tiene, pero no siempre, y que, no lo empalagas cada cinco minutos, ponte en su lugar, nadie quiere estar anclado sin respirar todo el día, así que, toma nota, y no lo asfixies, contesta con moderación sus mensajes, recuerda que, si ese hombre es para ti se quedará, pase lo que pase, sino, pues, él se lo pierde.

Muestra que eres una chica valiente e independiente

No te quejes de lo mal que te va cuando estés con él, hazle saber que, incluso, cuando tengas conflictos, eres una mujer fuerte que sabe solucionar sus problemas y que no depende de nadie, así, sabrá que, está con la novia indicada, y su admiración hacia ti crecerá.

Si miedo y sin recuerdos tóxicos

Si en este momento, tienes miedo de comenzar una nueva relación porque temes que, te lastimen, estás iniciando con el pie izquierdo, nadie podrá asegurarte que, nunca te volverá a pasar, pero, tú sí puedes decidir cómo y qué suceda en tu vida, y tener miedo solo te hará tropezar, por ello, debes confiar en el amor y en que no todos los hombres son como tus exs parejas, brinda la confianza que deseas que te brinden y deja el pasado donde esta.

No es el único hombre del mundo

Por nada del mundo creas que, solo hay un hombre para ti en este mundo, si el chico con el que sales no te respeta y no te valora, es momento de marcharse a otro puerto, hay tanto hombres en el mundo como estrellas en el cielo, y más de uno querrá estar contigo, la clave es abrirle la puerta a quien realmente valga la pena.

