Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Dentro de nuestra personalidad y subconsciente se esconden cientos de pulsiones o fuerzas para actuar. El test a continuación te ayudará a encontrar cuál es la pulsión que tiene más fuerza en ti y que significa. El primer animal que veas en la siguiente imagen determinará tu pulsión y hablará por tu subcosciente sobre tu personalidad oculta.

Secretos de la personalidad, ¿qué animal ves primero?

Paloma

Mariposa

Águila

Perro

Lobo

Es un ave a la que se le asocia con la esperanza y la paz. No te ves a ti mismo como depredador de otras personas y tu alma es pura. Sin embargo, es probable que te pongas a ti mismo en situaciones innecesarias de riesgo y que seas muy vulnerable. Eres una persona fuerte de corazón que no se deja vencer con facilidad. Sueles triunfar en cada meta que te propones sin importar las dificultades, ves en tus errores un aprendizaje y no un fracasoUn animal lleno de deleite y hermoso. Sabes que la vida es para disfrutarse pero quizá a veces te excedas en temas de placer.Ves la vida siempre con una actitud positiva, eres más feliz que el resto y sabes sobrellevar tus problemas con una sonrisa .Libertad por excelencia. Tratas de volar muy alto pero sueles pasar por alto que tu forma de ser puede ser realmente arrogante. Eres una persona extrovertida y muy independiente. Tu característica principal es lay siempre darás lo mejor de ti para cumplir tus objetivos.Familia y lealtad son sus dos significados. Eres una persona confiable pero puedes llegar a ser timado, se aprovechan de tu gran ser. Algunos podrían pensar que eres débil, pero la realidad es que eres gentil con todas las personas. Tienes muchos amigos gracias a tu capacidad de ser solidario y amable.Es un animal reservado, astuto y fuerte que ama a su manada sobre todas las cosas. La diferencia primordial entre el lobo y el perro es que el círculo social del lobo es mucho más cerrado y exclusivo. Prefieres pocos amigos pero que son verdaderos. Eres un lider de nacimiento. Las personas notan tu presencia con facilidad debido a tu personalidad fuerte e imponente. No eres fácil de engañar, tiene un gran razonamiento