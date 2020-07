Secretos de Emma Watson para un rostro con mejillas rosadas

El secreto de unas mejillas naturales de 10. Foto: elle

Desde las civilizaciones más antiguas, se considera esto como un hecho, tener unas tiernas y juveniles mejillas sonrosadas son un sinónimo de salud, juventud y belleza para toda la gente y quienes más cómo Emma Watson o Anne Hathaway nos pueden decir su secreto de belleza.

¿Cómo logramos que sean naturales?

El problema radica cuando tu piel es pálida. Si no tienes un buen make up, a veces las mujeres no pueden conseguir el tono de mejillas que desean. Y hoy te damos el secreto de Emma Watson, Anne Hathaway y Nicole Kidman para obtener este color rosado y de manera natural.

Ejercicio

Los expertos recomiendan que para tener unas mejillas naturalmente sonrojadas, es necesario ejercitarse diario, lo que permite que la sangre recorra todo el cuerpo y mantenga mejor toda nuestra piel.

Hacer ejercicio es una manera natural para tener unas lindas mejillas. Foto: SIken

Dieta

Una dieta balance con alimentos ricos en carotenoides, como las zanahorias, lo melones y los tomates, también es importante para tener las mejillas rosaditas.

La dieta es importante para mantener una piel saludable. Foto: Medium

Exfoliante

Otra opción que puedes hacer es exfoliar tus mejillas. Realiza una cremita con un poco de avena cruda y miel y aplícala suavemente como una mascarilla, frotando en círculos por algunos minutos. Luego, enjuaga con agua tibia. Esto permitirá que tu piel se regenere correctamente y se restaure el color de la zona.

No se te olvide exfoliar tu piel para tener esas bellas mejillas. Foto: elmercurio

Aquí te mostramos tres exfoliantes naturales que te pueden ayudar a tener estas mejillas:

De café y aceite de rosa mosqueta

El café es un activo ideal que desintoxica los poros, mientras que el aceite de rosa mosqueta humecta a profundidad y disminuye las irregularidades. Utiliza este combo exfoliante mezclando una cucharada de café molido, con ½ cucharadita de aceite de rosa mosqueta, aplica y masajea durante un par de segundos. Procede a enjuagar con agua fría y repite el procedimiento cada 15 días.

Bicarbonato de sodio con yogur

Este dúo de ingredientes es perfecto para eliminar las células muertas. Combina una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharada sopera de yogur, distribuye en el rostro con movimientos ascendentes y retira al cabo de un minuto.

De avena y leche

La fibra y los antioxidantes de la avena favorecen a cualquier tipo de piel. Prepáralo con 2 cucharaditas de avena finamente molida y 2 cucharaditas de leche entera. Lava como de costumbre y, al final, no te olvides de colocar una buena capa de crema facial.

Por último, complementa los pasos anteriores con una buena ingesta de líquido. Recuerda que ocho vasos de agua al día permiten que la piel se mantenga joven y linda, y retrasa la aparición de arrugas. Pon en práctica estos 3 pasos infalibles y verás resultados al poco tiempo.