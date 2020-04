Secreto de belleza de Maribel Guardia para una eterna juventud FOTO MILENIO

Desde hace mucho tiempo las mujeres han envidiado la gran figura y la belleza de Maribel Guardia, pues luce una eterna juventud, súper bella, delgada, un abdomen plano y un cuerpazo increíble, pero para ello ha trabajo mucho y además tiene un secreto que muchas quieren saber.

Lo mejor de todo esto es que tú puedes lograr estar y ser como ella, pues recientemente en una entrevista en#ElBreakDeLas7 la famosa Maribel Guardia reveló cuál ha sido su secreto para lucir esa belleza envidiable.

Secreto de belleza de Maribel Guardia

Entre los secretos de belleza que Maribel reveló es que para lucir un vientre plano al menos hace 300 abdominales, en sus giras, en casa, camerino y cualquier lugar le encanta hacer este tipo de ejercicio pues esta parte de su cuerpo es muy importante para lucir en cualquier momento, es su prioridad que esté bonito.

La cantante dijo:

"Yo no soy de esas que se la pasan en el gimnasio todo el día, no me gusta engañar a mi público”.

Indicó que tan solo el año pasado estaba en dos obras de teatro y aunque no le quedaba tiempo de hacer ejercicio, nunca dejó de hacer sus abdominales.

Secreto de la eterna juventud

Maribel Guardia reveló que, para cuidar su piel de los efectos de la edad, ella se comenzó a poner cremas antienvejecimiento a los 30 años, este secreto al parecer se lo copió a las mujeres japonesas que siempre poseen su piel perfecta.

En cuanto a sus cremas, Maribel recomendó que no importa le crema que uses, pero que no hay escatimar en gastos.

Dijo que para limpia su cara, se desmaquilla totalmente, trata de colocar en las noches una toallita caliente en su rostro para abrir los poros, deja reposar y después de esto coloca las cremas para que hagan un mejor efecto.

En las mañanas usa un producto especial que contiene algo de alcohol, pero también puedes usar agua y jabón, limpia su rostro de nuevo y colocar hielo; esto cierra los poros y después aplica sus cremas y se maquila como normalmente lo hacemos todas las mujeres. De esta manera asegura que lucirás una piel hermosa y tu maquillaje durará todo el día.