Secreto de Amor, una relación lésbica entre Testigos de Jehová

Desde los nueve años Mayra Arcos sabía que existía algo diferente en ella al tener sueños donde besaba a sus amigas, lo cual al despertar la hacía sentir culpable y apenada, motivo por el cual prefería guardar silencio e intentar olvidarlo.

Nacida en Teloloapan, perteneciente al estado de Guerrero, Mayra creció con su mamá, una ferviente devota de los Testigos de Jehová, quien desde pequeña comenzó a llevarla al templo e inculcarle sus creencias religiosas, entre las que se incluyen el rechazo a la homosexualidad, tema condenado por los creyentes.

Con una mirada fija en los ojos de este reportero cuando se le pregunta en nombre de su madre, Mayra por respeto prefiere omitirlo, pero la describe como una buena mujer que buscaba en todo momento mostrarle su versión del lado correcto para vivir mejor, sin embargo, algo pasaba con ella como hija al cuestionar en todo momento las enseñanzas.

“No puedes estar ahí cuando tienes estos cuestionamientos, porque al hacerlo ya no perteneces a ese lugar al decir ellos que perdiste tu fe, que tu fe ya no es de corazón”, dijo.

Mayra tuvo su primer novio de “manita sudada”, como lo describe ella, a sus doce años cuando estudiaba la secundaria en Chilpancingo, pero para ella fue solo un juego de niños.

Fue a los 15 años cuando en una práctica de fútbol el mundo de Mayra comenzó a cambiar al conocer a Yulma, una joven que entre risas, recuerda como alguien llena de amor por la vida, simpática y en ocasiones “medio payasa”.

Cuando conversaba con Yulma, Mayra se sentía contenta, la hacía sentir una alegría única en todos los sentidos y al ver su Facebook se da cuenta de cómo compartían gustos similares.

“Yo cuando platicaba con ella me hacía sentir mucha alegría y era muy amable conmigo y al ver su Facebook me di cuenta que teníamos muchas cosas en común”, expresó.

Mayra recuerda a Chilpancingo como un lugar machista y con personas de mente cerrada, situación que la obligó a esconderse con Yulma mientras se besaban o pese al calor utilizaba una chamarra con capucha para cubrirse el rostro, pero aun así existían camioneros que les gritaban ofensas.

En una ocasión un policía les pidió dinero a las dos para no arrestarlas por estar besándose en un lugar público y molestando a los ciudadanos, motivo por el cual le tuvieron que dar dinero.

No todo es para siempre, y la felicidad no es la excepción, cuando Myra vivía su sexualidad plenamente fue sorprendida mientras se besaba detrás del ayuntamiento con Yulma por un integrante de la iglesia donde acudía con sus mamá, comenzando en ese momento sus problemas.

“Me di cuenta de lo que hiciste, pero voy a dejar que tú le digas a tu madre o lo haré yo”, fueron las palabras del hombre que sorprendió a Mayra, quien la obligó a revelar sus preferencias sexuales.

“La situación se conoció, le tuve que decir a mi mamá y fue muy difícil, únicamente me decía que juntas venceríamos lo que tenía, que no me tenía que preocupar”, expresó.

Mayra no volvió a tocar el tema con su mamá, hoy en día ella tiene 23 años y vive en Cuernavaca con su pareja Yulma, pero lamentablemente cuando visita su hogar en Chilpancingo no puede ser libre de hablar de sus preferencias sexuales, situación que le causa tristeza, pero se dijo resignada ante la situación.

“Tampoco soy una falsa cuando estoy en Chilpancingo, pero si intento ser yo misma lo más posible, pero no hablamos del tema de mi sexualidad, no me preguntan y yo no digo nada al respecto”, concluyó.