Secretaria de Salud promueve uso de condón entre los jóvenes¡Relaciones seguras!

En el marco del Día Internacional del Condón, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), promueve el uso de este método anticonceptivo, a continuación La Verdad Noticias te informa sobre los beneficios de su uso.

El uso de condón es efectivo en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual (ITS), por lo que su uso al mantener relaciones sexuales es de vital importancia.

Importancia del uso de condón. Foto: 20 minutos

En un comunicado de prensa se dio a conocer que, durante 2020, la SSM, a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), distribuyó un millón de preservativos, con el objetivo de incentivar una vida sexual responsable entre los michoacanos.

Beneficios del uso de condón

Si se usa correctamente y sin excepción en cada relación sexual, el condón protege de más de 30 virus, bacterias y parásitos que se transmiten por contacto sexual, de las cuales la sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis son curables, mientras que para la hepatitis B, virus del herpes simple, VIH y virus del papiloma humano, aún no hay cura.

Además del Capasits, los centros de salud de la SSM cuentan con los Servicios Amigables, espacios para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes.

La SSM recomiendo usar condón siempre que se tenga relaciones sexuales, para lo cual es importante comprobar la fecha de caducidad, cerciorarse que no tenga defectos o rupturas, guárdalo en un lugar fresco y seco, no en la cartera, ya que el calor y la fricción lo pueden dañar y no reutilizarlos.

Fuente Agencia Quadratín.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Tik Tok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!