¿Se puede o no comer aguacate luego de un coraje?, responde UNAM

Existen varios mitos en México sobre el aguacate, desde que, si es muy grasoso, si es o no saludable cuando se oxida y por supuesto, el clásico, ¿se puede o no comer esta fruta tras hacer un coraje?, ¡aquí te decimos que opina la UNAM!

¿Es bueno comer aguacate después de hacer coraje?

Esto es un mito, en realidad, no se debe comer nada después de pasar por un coraje, así lo reveló la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues, dejó claro que no se trata de que este fruto sea malo, sino que advirtió que no es recomendable consumir absolutamente ningún alimento luego de pasar un enojo, ya que, se pueden generar malestares estomacales, pero ¿por qué?, ¡aquí te lo decimos!

¿Qué pasa cuando nos enojamos?

La Facultad de Medicina de la UNAM comentó que cuando se hace un coraje hay liberación de adrenalina, esto dilata la pupila de los ojos y acelera la frecuencia respiratoria y cardíaca, incluso eleva la secreción de ácidos estomacales.

La institución detalló que cuando se libera la adrenalina la vesícula biliar se vacía, a este proceso se le conoce como “derramar bilis”, lo cual causa inflamación en el estómago, vómito y náuseas, por ello, no se recomienda consumir alimentos, ya que, esto solo puede empeorar dicha condición.

