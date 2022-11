¿Se puede cocinar con papel aluminio en la freidora de aire? Foto: computerhoy.com

El papel aluminio y el papel para hornear son dos muy usados para introducir al horno, pero, ¿es posible meterlos a la freidora de aire?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te recordamos que siempre procures leer el manual de instrucciones que viene con este electrodoméstico, de esta manera evitas accidentes y también la cuidas más, haciendo que dure más en buen estado.

Hace poco te contamos qué cosas puedes hacer en una freidora, pero ahora, vamos a decirte qué papeles puedes introducir en ella sin correr riesgos, ¡toma nota!

¿Qué pasa si metes aluminio a la freidora de aire?

Papel aluminio colocado en una bandeja de freidora. Foto: Twitter @Julianaramirez6

No es recomendable, ya que no solo impide el buen funcionamiento de este electrodoméstico, también evitará que los alimentos se cocinen adecuadamente, dañará los revestimientos e incluso, si se llega a meter solo, puede comenzar a quemarse y eso no pondrá en peligro tu vida y la del aparato.

Aunque, el papel para hornear parece inofensivo, también puede impedir que la freidora funcione bien, no permitirá que la comida se cocine bien y, además, el mecanismo que controla la circulación del aire caliente dentro del aparato podría aspirarlo y eso podría provocar un incendio, así que nunca metas este papel

¿Qué no debes meter en la freidora de aire?

No metas cosas líquidas

Si introduces algún alimento marinado, procura que esté bien escurrido.

No prepares queso fundido

Lo ideal es no hacerlo, pero si quieres preparar un fundido con pan rallado o harina, cuida que esté completamente adherido al queso, de lo contrario estos ingredientes se esparcirán al interior y hasta podrías ensuciar la resistencia de la freidora y es muy difícil de limpiar.

