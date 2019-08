¿Se puede amar cuando estamos “enjaulados” emocionalmente?

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica de la novelette del macedonio Vullnet Muharemi, Caged/Un tributo al amor.

En un mundo cada día más dependiente de las redes sociales donde se nos bombardean con ideologías extremistas sobre política, economía, creencias religiosas; un mundo donde nuestras alegrías, miedos, tristezas y odio los descargamos y adquirimos a través de Internet, vamos perdiendo la capacidad de convivir con las personas, de comunicarnos frente a frente, pero sobre todo vamos perdiendo la capacidad de tolerancia, de empatía, de AMAR.

Vullnet Muharemi nos presenta su novelette “Caged. Un tributo al amor” (editorial Literálika), una novela llena de metáforas que vemos a través de sus personajes, metáforas acerca de nuestra percepción del amor y también de como la situación política y social de Europa y el mundo afecta a psicológicamente a las personas. En entrevista para Leamos un poco en colaboración con laverdadnoticias.com, esto es lo que nos dijo el autor.

Vullnet Muharemi.

Trama

La novela está ambientada en París y gira alrededor de los más íntimos pensamientos y sentimientos de tres personajes. Todos viven en el mismo edificio, aparentemente tienen vidas normales, hasta que sucede un punto de quiebre y es cuando acercamos una lupa invisible a cada uno de ellos: La muerte de Madame Chevalier, la mujer más vieja y querida del edificio.

Madame Chevalier era la única que agradaba a todos los vecinos, fue una mujer que nunca tuvo hijos, en cambio, tenía una muñeca, Dolores, a la que cuidaba como si fuera su pequeña bebé. Siempre estaba al tanto de sus horarios de comida y sueño, de sus gustos y de sus necesidades. Aunque era una mujer con evidentes problemas psicológicos, siempre era amable con sus vecinos, nunca peleaba con ellos ni los criticaba. Por lo que su muerte marca el principio del fin.

El libro es narrado por tres personas diferentes, tres personajes. A través de sus ojos, pensamientos y sentimientos sabremos como veían a Madame Chevalier, como ven a sus vecinos y como se perciben el amor y las relaciones interpersonales.

Vamos a empezar con la difunta, una mujer que ante la imposibilidad de concebir un hijo, tomó todo ese amor y lo depositó en un ser inanimado. Madame Chevalier aseguraba que Dolores padecía hambre, calor, frío. Tenía tanto amor para dar, que pasaba por alto las extrañezas de sus vecinos, siempre les dedicaba una sonrisa, una galleta, unas palabras gentiles.

El amor no es el mismo para todos, y cada uno lo vivimos de diferente manera. Para unos, es resistencia, para otros, a los que la vida les ha dado la espalda, solo puede ser depositados en seres inocentes e incapaces de hacer daño… como las palomas, para otros es compasión, y para muchos una simulación.

Un tributo al amor.

“En todas mis entrevistas, siempre trato de enfatizar tres cosas con relación a los personajes: Su noción del AMOR (su habilidad o inhabilidad para amar), en esta época obsesionada con redes sociales, la cultura del consumismo, las nuevas generaciones no están muy interesadas. El segundo punto es nuestra relación con la noción de ansiedad y trauma, los cuales nos afectan a casi todos, en todas partes, en cada parte del mundo. Y el tercer punto es observar esta novela y sus personajes como metáforas de Europa.”

Vullnet nos presenta una novela interesante a través de las introspecciones que van haciendo los personajes de sus vidas y entorno, veremos que cada uno vislumbra trastornos de la personalidad como dependencia, depresión y hasta personalidad esquizoide.

Es ahí cuando cobra sentido el título “Caged” que en español significa “enjaulado”, el autor nos explica un poco más de esto “Lo peor son las jaulas emocionales y espirituales, las cuales son el estado mental de los personajes. En este sentido, todos sufrimos hasta cierto punto algún tipo de enfermedad, aunque no esté diagnosticada.”

Por si fuera poco, estas personalidades son metáforas que nos presentan un panorama diverso sobre las distintas maneras de amar, o más bien de las distintas percepciones del amor. Un libro que nos muestra como cada ser humano es un mundo diferente y tras las máscaras que mostramos a otros, escondemos tristezas, sacrificios, dolor. Incluso estas máscaras llegan a engañarnos a nosotros, los que las portamos. Pero tarde o temprano algo pasa que mueve ese mundo interior aparentemente controlado.

El otro lado de París

Todos conocemos a París por sus edificios, sus monumentos, su arte y su diversidad cultural, ese París cosmopolita “La ciudad de la luz”. Pero como todo destino turístico, se nos olvida que tiene un lado no tan… popular.

Debemos de ser conscientes que París no es solo esa ciudad que vemos en videos de Facebook e Instagram, no es solo esas fotos donde gente alegre posa frente al Louvre o con la Torre Eiffel de fondo. Es una ciudad con gente real, gente de los suburbios, con ideas que no creerían que pueda tener un francés, ideas racistas y de ultra derecha.

“La Europa que vemos hoy, es muy diferente de la Europa que imaginé en mis días de estudiante. Los gobiernos de derecha juegan con los miedos de la gente, se multiplican. Tenemos el Brexit. Europa se está fragmentando. Existe este temor proyectado constante en el otro, el inmigrante desconocido, un miedo cuidadosamente usado por el político ignorante, egoísta y narcisista quien solo quiere permanecer en el poder. Uno de estos personajes, es la metáfora de esta Europa, la nacionalista, sexista y anti inmigrantes.”

En este contexto, dice que estas situaciones no son exclusivas de los europeos, que incluso lo vemos reflejado en nuestras relaciones con el vecino del norte. Como escritor cree que es su deber exponer estas situaciones y manifestarse en contra. Porque al venir de los Balcanes, ha vivido de cerca el nacionalismo extremo, lo considera el peor fenómeno social que pueda existir, ya que las cicatrices que deja a su paso son permanentes.

Aunque el autor lo que menos ha querido es hablar mal de esta ciudad “París, en mi opinión, es la ciudad más hermosa y culturalmente rica en el mundo, pero ese es solo un aspecto de la ciudad”, comenta Mahuremi, “intento escribir sobre los suburbios, los marginados, la gente atrapada en un sinfín de deudas. Pero lo más importante son sus batallas emocionales, las cuales de alguna manera siempre pasan desapercibidas.

Sobre el autor

Vullnet nace en Tetovo, Macedonia en 1982, estudió en Oxford Brookes y en la Universidad de Exeters. Trabaja en la industria textil en su ciudad y escribe en sus tiempos libres.

Le gusta observar su entorno, a las personas, analizarlas. Esto ha sido de gran ayuda al momento de escribir esta novela y la construcción de los personajes. “Cuando eres turista, estudiante o viajero, siempre vas a la opción más barata. En estas circunstancias, conoces y te cruzas con gente y personalidades de lo más inusuales, todos atrapados en sus problemas, sus luchas y condiciones. Creo que lo que me ayudó mucho fue escuchar, callar y observar. Creo que el silencio es algo muy poderoso y en un mundo que cada vez está más perturbado, siempre ignoramos el silencio”.

Muharemi siempre ha escrito, pero fue apenas hace dos años que decidió hacerlo de manera profesional, precisamente en esas observaciones a su entorno, el autor no solo obtiene ideas para crear personajes, sino que detecta situaciones en la sociedad que deberíamos atender “constantemente estoy preocupado con cosas como la condición humana y como lo enfrentamos como individuos provenientes de sociedades que en su mayor parte están plagadas por la corrupción, y donde las personas tienen valor en la medida del éxito material que tienen. En un mundo que emocionalmente está en quiebra ¿cómo luchamos con nosotros mismos?”

Precisamente estos pensamientos hicieron que el autor creara a otro personaje, Richard, una metáfora de los milenials, quien “para escapar de las presiones de la vida y la realidad, en ausencia de una orientación, se impone un auto exilio y navega en esa hiperrealidad y se zombifica en las redes sociales”.

Nuevos proyectos

El 2019 llegó con diversos proyectos literarios para Vullnet, si bien a principios de año publicó esta novelette y antes de que acabe nos presentará una colección de poemas y fotografías. Momentos que ha capturado el escritor.

Entre sus novelas favoritas encontramos La casa de los encuentros, de Martín Amis; El buscador de oro de J. M. G. Le Clézio; El péndulo de Foucault de Umberto Eco; El paraíso en la otra esquina, Mario Vargas Llosa; Hijos de la calle (sleepers) de Lorenzo Carcaterra.

Agradecemos a Vullnet Muharemi por su tiempo y disponibilidad para realizar esta entrevista.

