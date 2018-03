Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Se muda a asilo para cuidar a su hijo de 80 años, ella tiene 98. Sin importar nada, el vínculo entre una madre con sus hijos es fuerte, nada puede romperlo ni interponerse entre ellos. Y esta historia es prueba total del amor que una madre tiene por sus hijos y lo que haría por ellos.

"Me apenó no poder atender en casa las necesidades de Tom. Es maravilloso que hayamos podido reunirnos otra vez". "A diario le doy las buenas noches y los buenos días. Nunca se deja de ser madre", confiesa la mujer, que todavía regaña a Tom de vez en cuando.

Esta historia que ya se ha vuelto viral comenzó cuando Tom Keating nació cuando su madre solo tenía 18 años. Los protagonistas, Ada y Tom Keating jamás se separaron desde el momento en que Tom nació. Él como buen hijo estuvo todo el tiempo con su madre hasta que su avanzada edad lo obligó a irse a una casa de ancianos para recibir atenciones médicas que su madre no podía darle. Luego de varios meses viviendo lejos de él, Ada decidió que ese. Ella sabía que a lo mejor ya no podía cuidarlo como antes pero que eso no significaba que no pudiera ayudarlo. Por eso debía estar cerca de él y sin dudarlo preparó sus cosas y se presentó en la residencia en la que Tom ya tenía un año viviendo. Su amor de madre la hacía querer estar ahí con su hijo y vivir el resto de su tiempo juntos. Juntos ven televisión en el sillón, pasan el rato juntos o jugando, para esta madre y su hijo las horas vuela.Aunque ya no vivan en el que fue su hogar durante décadas, mientras estén juntos siempre se sentirán en casa.