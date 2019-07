Se filtra llamada “caliente” entre el Príncipe Carlos y Camilla Parker

Si bien la imagen del Príncipe Carlos cayó por los suelos cuando salieron a la luz sus infidelidades y posterior compromiso con Camilla Parker, en general es reconocido por ser un hombre sensible, serio y comprometido con el medio ambiente, sin embargo, nadie se olvida de cuando se filtró una llamada sexual con su entonces amante, la Duquesa de Cornwall.

Ya todos conocemos la tóxica relación entre la Princesa Diana y el Príncipe de Gales; él no sólo la maltrataba emocional y psicológicamente, sino que “le ponía los cuernos” con una ex novia de su juventud, y aunque en 1992 decidieron separarse, no firmaron el divorcio hasta 1996.

Lo que no entendemos, es cómo Diana pudo continuar la relación luego de que en 1989 se difundiera una cinta con las voces del heredero al trono y Camilla Parker teniendo sexo telefónico.

Aunque en aquel momento se consideró el final de la inexistente carrera como monarca del Príncipe Carlos, no hubo “grandes” repercusiones, más que el acoso de la prensa sensacionalista y el rechazo de la sociedad británica.

A pesar de que no se cuenta con la cinta original y a continuación te compartiremos la transcripción, te recomendamos escuchar la interpretación que realizaron dos conductores del programa español “El Intermedio”... en serio, no te arrepentiras. (Comienza en el minuto 1:30)

Carlos: En todo caso tú sabes cómo es la vida… Hay cosas que solamente deben dejarse llevar.

Camila: Mmmm... No hablemos de eso. Pensemos más bien que hay cosas que tú sabes llevar muy bien.

Carlos: Ya me estás dando malos pensamientos... Me gustaría sentirte toda. Estar encima de ti. Adentro y afuera, adentro y afuera...

Camila: ¡Oh! Te quiero tener ya mismo... desesperadamente ...desesperadamente.

Carlos: ¿De verdad?

Camila: Eso es exactamente lo que necesito en este momento.

Carlos: ¡Oh Dios!

Camila: Me reviviría. No tolero el domingo por que nunca estoy contigo. Me siento como del programa de televisión "Comienza la semana". Para mí no empieza hasta cuando estamos juntos.

Carlos: Creo que necesitas que te llene el tanque.

Camila: ¡Ay sí. Hazlo por favor!

Carlos: Con eso tendrás gasolina para el resto de la semana.

Camila: Con ese ofrecimiento quedo contenta.

Carlos: Eso eres tú. El problema conmigo es que yo te necesito varias veces a la semana.

Camila: Yo también te necesito todos los días. Todo el tiempo.

Carlos: ¡Oh Dios! Qué vamos a hacer... La única solución es que yo viva dentro de tus panties. Sería todo tan fácil así.

Camila: (Risas) ¿En qué te vas a convertir en un par de calzones? ¿Vas a reencarnar en un par de calzones? (lo dos ríen).

Esta se conoce como la primera evidencia de la relación extramarital entre el hijo mayor de la Reina Isabel, el Príncipe Carlos, y su actual esposa, Camilla Parker, con quien contrajo matrimonio en 2005.

