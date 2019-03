Se enamoran de sus “parejas”, pero en realidad eran espías del gobierno  

Se enamoran de sus “parejas”, pero era en realidad eran espías del gobierno.

Mujeres se enamoran de sus “parejas”, pero era en realidad eran espías del gobierno que se acercaron a ellas para obtener información sobre el grupo de activistas al que pertenecían y que pasaron los detalles más íntimos de sus vidas a sus superiores.

De esta manera la BBC consiguió hablar con dos mujeres y conocer la historia completa de cómo lo que parecían historias de amor genuinas eran en realidad una farsa.

Los mandos policiales saben que "no hubo consentimiento informado", dice una de ellas, Rosa (no es su nombre real). "Todos estaban implicados y actuaban como una pandilla, no hay otra forma de llamar a esto".

Según lo narrado por una de las mujeres engañadas, los hombres que se hicieron pasar por amigos, activistas de la misma causa que ellas y, en algunos casos, amantes también.

En el 2000, Rosa pasó tres meses en Sudáfrica buscando a Jim Sutton, el hombre del que estaba enamorada. El problema era que él no existía realmente. Ellos se conocieron en un pub de Londres cuando ella era activista política en un grupo llamado Reclaim the Streets .

La pareja se enamoró rápidamente, hasta tal punto que Rosa pensó en cortar la relación.

"Fue demasiado intenso para mí. Sentí que podía olvidarme hasta de respirar. Parecía mi alma gemela , parecía ser una especie de prototipo que ni siquiera sabía que estaba buscando", agregó.

Estuvieron juntos 10 meses, pero el hombre que se hacía llamar Jim Sutton no era quien decía ser. Era un policía encubierto, además de esto, Rosa contó también que ella y Jim hablaron de tener hijos y de mudarse a Gales, donde ella tenía familia.

Se fue diciendo que su plan era ir a Turquía, Siria y luego a Sudáfrica. Después de meses desaparecido, Jim volvió a ponerse en contacto con ella. Entonces, Rosa decidió emprender su propio trabajo de detective.

Después de una serie de acciones para saber la verdad, el encuentro obligó a Jim a confesar que había estado viviendo una mentira, que no se llamaba Jim Sutton, sino que su identidad real era Jim Boyling, oficial de policía.

Esta persona explicó que en realidad apoyaba la causa de Rosa y que no los había estado espiando. Le contó que estaba trabajando en una investigación criminal distinta. Rosa le creyó. Por segunda vez, aceptó sus mentiras, dijo, y esta vez se casaron y tuvieron dos hijos juntos.

"La idea de que mi pareja nunca había existido. Que fue era un actor enviado por el gobierno para espiarme por ser una pacífica activista medioambiental era ridícula y sacudía todo lo que creo", añadió.

Sin embargo, las cosas no tuvieron un final feliz. Rosa contó a BBC que Jim era tan controlador y manipulador que finalmente huyó a un refugio para mujeres en Gales y se divorciaron, según informa la BBC.