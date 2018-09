¿Se debe tener relaciones sexuales en la primera cita?

Cada persona es un mundo, tenemos diferente cultura, valores, vivencias, sentimientos y actitudes pero la mayoría de las veces podemos exponernos a esta pregunta, ¿Se debe tener relaciones sexuales en la primera cita?

Relaciones en la primera cita ¿Si o no?

Los seres humanos poseemos un instinto natural de seducción y a la hora de la conquista utilizamos nuestras mejores tácticas, pero depende mucho el contexto de la persona, si eres muy conservador dirás que no está bien, pero si eres de esas personas que se dejan llevar por el calor del momento dirás que está bien.

Instinto natural de seducción.

La pasión y el amor no siempre van de la mano, si bien cada cultura difiere en sus herramientas de seducción, el tabú sobre el sexo en la primera cita se desvanece en el mundo.

La pasión y el amor no siempre van de la mano.

De acuerdo a un estudio realizado por la aplicación de citas Happn, reveló cómo se comportan los argentinos a la hora de conquistar. Los resultados arrojados que estar "de levante" parece ser una actividad muy divertida para los argentinos, ya que casi la mitad de los encuestados admitió disfrutar de salir al acecho (46%). El "amor a primera vista" podría verse reemplazado por la "atracción a primera vista" ya que el amor como sentimiento deviene con el tiempo.

Placer en la primera cita.

De acuerdo a un artículo de Elite Dayli, una encuesta realizada en el 2012, reveló que el 55% de las personas han tenido sexo en su primera cita, 66% hombres y 44% mujeres. Pero bueno, aquí te van las razones para que sí lo tengas:

Él no va a pensar más o menos en ti: Muchas veces pensamos que por el hecho de dormir con alguien le vamos a dejar de interesar y no es así; tener relaciones es decisión tuya, no se trata de él ni de la sociedad, si te quiere seguir conociendo lo hará y principalmente si te ha visto desnuda.

Él no va a pensar más o menos en ti.

El regresará por más: El hecho de comernos la torta antes del receso y no esperarnos hasta la hora de la salida no significa que se irá. Si a él le gustó tanto…volverá por más.

La química es la química: Tú misma puedes sentir esa atracción entre los dos, solo es cuestión de que te des cuenta para qué lo quieres. Sólo acuérdate de que el hecho de que tengan química no significa que será el hombre de tu vida o que se casará contigo.

Química.

Estas son las razones para No tener relaciones en la primera cita

-Mantener relaciones en la primera cita puede alejar las posibilidades de que ese muchacho sea tu amor.

-La razón es completamente ajena a los perjuicios, sino porque se crea una distancia emocional manteniendo la intimidad física, y separando el sexo en un lugar y el corazón en otro.

-Puede acarrear arrepentimientos, ya que el sexo puede hacerte sentir más conectada y segura con quien lo estás viviendo, pero si luego no hay ningún tipo de conversación al respecto, se convertirá en un punto de inflexión negativo para la relación.

Arrepentimiento.

-Riesgo de contagio de ETS, ya que ir a la cama con alguien que apenas conoces, que en realidad no sabes quién es ni si tiene alguna enfermedad contagiosa es un riesgo.

Cuídate.

Si bien la decisión la tienes tú, si accedes o no, solo es cuestión de que te cuides, y de acuerdo a tus valores hagas lo que crees que es lo correcto.