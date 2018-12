Sarah Ferguson, la polémica exesposa de Andrés de Inglaterra está mejor que nunca.

La figura de Sarah Ferguson, la polémica exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra, quien hace 25 años se divorciaba de su esposo, el príncipe Andrés —tercer hijo de Isabel II— en un escándalo de incomparables dimensiones que hasta el año 1992 se le nombró como el annus horribilis de la familia, este 2018 ha sido claramente el año de su rehabilitación, pues se ve mejor que nunca.

A Fergie, como ha sido conocida popularmente, ha tenido una serie de apariciones públicas en este año, primero de boda en boda y luego de plató en plató, la han colocado en el foco de la opinión pública y, por primera vez en años, para bien.

Ella vive en Suiza la mayor parte del tiempo, pero en Reino Unido siempre se queda en un ala del Royal Lodge, en Windsor, donde vive Andrés, el eterno favorito de Isabel II.

"Somos la pareja divorciada más feliz del mundo. Nos hemos divorciado en cuanto a nuestro matrimonio, pero no el uno del otro", explicaba en una entrevista larga como no daba hace años en el diario The Daily Mail.