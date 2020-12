Santoral católico para hoy 02 de diciembre ¿Qué santo se celebra?

La religión católica recuerda a Santa Bibiana cada 02 de diciembre. Foto: es.aleteia.org

El santoral católico del 02 de diciembre realiza la celebración de Santa Bibiana, una mujer devota de la religión católica y romana que murió mártir al ser flagelada por defender sus creencias, ¿ya la conocías?, aquí te compartimos su historia de vida y la onomástica de hoy.

¿Quién fue Santa Bibiana?

La historia de esta mujer religiosa se contó por primera ocasión en el Liber Pontificalis, específicamente en el capítulo donde se habla de la biografía del Papa Simplicio, pues en ese se señala que fue él quien consagró una basílica:

“…dedicada a la santa mártir Bibiana, que contiene su cuerpo, cerca del Palatium Licianium.”

Casi no hay mucha información sobre la vida de Santa Bibiana, pero se sabe que nació en la cuna de una familia ilustre cristiana y romana en tiempos de Juliano el Apóstata, y en ese entonces era Aproniano el gobernador, quien fue el que mandó a asesinar a sus padres Dafrosa de Roma y Flaviano di Montefiascone, y que posteriormente obligaría a la santa y a sus hermanas para que dejaran la religión católica, esto mediante la privación de alimento.

Santa Bibiana falleció como una mujer mártir. Foto: oracion-a.com

Sin embargo, Santa Bibiana sobrevivió a la malnutrición, aunque su hermana Demetria no tuvo la misma suerte, pues falleció; posterior a ese momento, la mujer santa se enfrentó al gobernador quien la envió con Rufina, una mujer que le mostraría los placeres de la vida mundana para que cayera en la tentación; pero, ella no sucumbió a estos, así que el gobernador la condenó a ser atada a una columna para ser flagelada, después hizo que su cuerpo fuera echados a los perros, quienes no lo tocaron, así que al final sus restos fueron enterrados justo a su hermana y padres.

Se sabe que luego de su muerte como mártir la Iglesia de Santa Bibiana de Roma fue construida para honrar su memoria, justo en el solar donde se encontraba ubicada su casa paterna, esto gracias a que así lo pidió el Papa Simplicio.

En La Verdad Noticias te revelamos que el Vaticano recuerda a Santa Biviana en el santoral católico cada 02 de diciembre, mientras que hoy al menos 3 mil 503 mujeres españolas festejan su santo, pues llevan en honor a ella su nombre, el cual significa “vivir” y es de origen latino.

Santoral católico: onomástica de 02 de diciembre

San Adria

San Anselmo monje

Santa Aurelia

San Constantino abad

San Habacuc

Santa Martana

San Nono

San Pimenio

San Seguro

San Silverio papa

Beato Iván Slezyuk

Beato Juan Ruysbroeck

Beata María Ángela Astorch

Beato Oderisio

Beato Rafael (Melchor) Chylinski

