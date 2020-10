Santoral católico para hoy 01 de octubre¿Qué santo se celebra?

La religión católica celebra hoy a Santa Teresita del Niño Jesús. Foto: es.zenit.org

El santoral católico de hoy 30 de septiembre realiza la celebración de Santa Teresita del Niño Jesús, la mujer que por su devoción y fe se convirtió en la carmelita patrona universal de las misiones, ¿ya la conocías?, aquí te contamos parte de su historia y la onomástica de hoy.

¿Quién fue Santa Teresita del Niño Jesús?

Los padres de esta mujer santa recibieron el domingo 18 de octubre de 2015 la canonización, se trata de María Celia Guérin y Luis Martin, quienes la nombraron como María Francisca Teresa Martin Guérin.

Santa Teresita del Niño Jesús. Foto: cathopic.com

Santa Teresita del Niño Jesús, nació el 2 de enero de 1873 al noroeste de Francia en Normandía, específicamente en la calle Saint-Blaise de Alenzón, quien tuvo 9 hermanos; aunque lamentablemente 4 de ellos fallecieron niños, siendo solo cuatro mujeres y ella quienes lograron la plenitud de la vida, se trata de:

María que vivió de 1860 a 1940

Paulina que vivió de 1861 a 1951

Leonia que vivió de 1863 a 1941

Celina que vivió de 1869 a 1959

Esta mujer santa fue la menor de sus hermanas y como ellas, un día se convirtió en una religiosa entregada como la esposa de Dios; sin embargo, murió en 1897, y ante su vida de ejemplo el Papa Pío XI le realizó la canonización en 1925, proclamándola además como patrona universal de las misiones, llamándola también:

"La estrella de mi pontificado."

Papa Pío XI, también calificó a Santa Teresita del Niño Jesús como ‘huracán de gloria’, por su gran devoción a Dios, la cual nunca la dejó sola. Por otro lado, fue el 19 de octubre de 1997, el Día de las misiones que el Papa Juan Pablo II la proclamó ‘Doctora de la Iglesia’.

Antigua fotografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Foto: corazones.org

Teresita del Niño Jesús, escribió en su biografía que siempre deseo ser una santa, pero que al momento de compararse con aquellos que ya lo eran podía ver que era un sueño inalcanzable, pues no era digna; sin embargo, no se desanimaba pues, decía que Dios no podía hacerla creer en deseos imposibles, de ahí que aun cuando se consideraba muy pequeña y con muchas imperfecciones, no dudaba en aspirar hacía la vida santa, y decía que quería encontrar un ascensor para que la elevará hasta Jesús de Nazaret, ya que argumentaba:

“porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección.”

El Vaticano recuerda a Santa Teresita del Niño Jesús cada 01 de octubre en el santoral católico, y hoy al menos 116 mil 659 mujeres en España celebran su santo, pues en honor a ella llevan su nombre, el cual es de origen griego y significa 'verano' o 'cosechar'.

TE PUEDE INTERESAR:Santoral católico: Santa Rosa de Lima, Patrona de las Américas

������������‍♀����‍♂️Conoce la asombrosa vida de San Guido, quien fue ¡un campesino ejemplar!����https://t.co/Ri1LcxwXMN — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 12, 2020

Santoral católico: onomástica del 01 de octubre

San Bavón de Gante

San Geraldo Edwards

San Nicecio de Tréveris

San Piatón de Seclin

San Romano el Melodo

San Wasnulfo

Con información de El Español.