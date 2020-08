Santoral católico: oración y significado de la Asunción de la Virgen María

La Asunción de la Virgen María es celebrada por la religión católica cada 15 de agosto. Foto: mexicana.cultura.gob.mx

Cada 15 de agosto el santoral de la religión católica realiza la celebración de la Asunción de la Virgen María, una de las fechas más importantes de la madre de Jesús de Nazaret y para todos sus fieles, pues es se celebra su elevación al cielo en cuerpo y alma, ¡conoce la oración y significado esta gran fiesta!

¿Cuándo sucedió la Asunción de María?

Actualmente la religión católica desconoce la fecha exacta en que la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret, se elevó a los cielos, y aunque De Obitu S. Dominae, un texto griego antiguo habla sobre ello, los religiosos prefieren la versión de San Epifanio quien realmente asegura desconocer la fecha en que ocurrió la Asunción de María.

Al igual que la fecha de este evento tan importante y trascendental para la religión católica protagonizado por la Virgen María, el lugar donde sucedió el acontecimiento es un misterio, aunque la disputa solo ocurre entre dos ciudades, Jerusalén, donde se sabe que se encontró su tumba, y Éfeso, la actual Turquía.

Y aunque al comienzo, la tradición de la religión católica para esta fiesta de Nuestra Señora no era clara, fue en el año 451 en el Concilio de Calcedonia, por medio de San Juvenal, Obispo de Jerusalén comunicó a todos que la Madre de Dios había muerto en la presencia de todo los discípulos de Jesús de Nazaret, y luego de ser enterrada, Santo Tomás pidió que se abriera su tumba, pero no la encontraron dentro, así que dedujeron que Dios la llevó en cuerpo y alma al cielo.

Significado de la fiesta de la asunción

El motivo de esta gran celebración de la religión católica es dar un mensaje a todos los fieles de que no pecar es recompensado por Dios, y la vida de la Virgen María, llena de santidad y ejemplos buenos, siempre la mantuvieron inmaculada en vida, así que, al ser llevada al cielo, alcanzó la gloria.

A diferencia de lo que se puede pensar la Virgen María no recibió la Gloria de Dios por ser madre de Jesús de Nazaret, sino porque durante su vida llevó a cabo virtudes que no solo corresponden a la gran misión que Nuestro Señor le encomendó, sino que siempre vivió con mansedumbre, agradecimiento, paciencia, caridad, pureza, humildad, alabanza, perfecto homenaje de oración y amor, y fueron estas particularmente las que la llevaron a ser coronada en el Reino de los Cielos, enviando así el mensaje a la humanidad, de que si no se peca se puede ser llevado en cuerpo y alma al Cielo, ¡maravilloso!

¿Cómo festejar la Asunción de María?

Si quieres celebrar en grande a la Virgen María, a continuación, te decimos cómo puedes hacerlo, es muy fácil, aunque sobre todo te recordamos fortalecer tu fe hacia ella y hacer todo con el corazón.

Durante la celebración de la Asunción de la Virgen María, coloca una imagen y al lado, pon un florero, luego reparte varias flores que lleven letreros donde señalen alguna de las virtudes de Nuestra Señora, luego elige una y/o reparte entre sus fieles, cada uno debe meditar acerca de la virtud y al terminar, deben colocar la flor en el florero.

Si cuentas con una imagen o figura religiosa de la Virgen María, realiza una corona de flores y coloca sobre esta, mientras explicas en el mismo momento las razones por las que Nuestro Señor se la llevó al cielo en cuerpo y alma.

Ofrece o lleva flores como presente a la Virgen María

Si tú y tu familia son muy devotos, procura rezar hoy con gran devoción el Rosario a la Virgen María.

Si uno de tus dones es cantar, ofrece a la Virgen María tu voz como símbolo de tu devoción, agradecimiento y regalo por su Asunción, entonando la canción “¿Quién será esa mujer?”

Oda a la Asunción: AlCielo Vais Señora

Oda a la Asunción

Al cielo vais, Señora,

y allá os reciben con alegre canto.

¡Oh quién pudiera ahora

asirse a vuestro manto

para subir con vos al monte santo!

De ángeles sois llevada

de quien servida sois desde la cuna,

de estrellas coronada:

¡Tal Reina habrá ninguna,

pues os calza los pies la blanca luna!

Volved los blancos ojos,

ave preciosa, sola humilde y nueva,

a este valle de abrojos,

que tales flores lleva,

do suspirando están los hijos de Eva.

Que, si con clara vista,

miráis las tristes almas desde el suelo,

con propiedad no vista,

las subiréis de un vuelo,

como piedra de imán al cielo, al cielo.

Amén.

Oración por la Asunción de la Virgen

Alégrate y gózate Hija de Jerusalén

mira a tu Rey que viene a ti, humilde,

a darte tu parte en su victoria.

Eres la primera de los redimidos

porque fuiste la adelantada de la fe.

Hoy, tu Hijo, te viene a buscar, Virgen y Madre:

“Ven amada mía”,

te pondré sobre mi trono, prendado está el Rey de tu belleza.

Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora,

ya tienes preparada tu “casa” donde voy a celebrar

las Bodas del Cordero:

Templo del Espíritu Santo

Arca de la nueva alianza

Horno de barro, con pan a punto de mil sabores

Mujer vestida de sol, tu das a luz al Salvador

que empuja hacia el nuevo nacimiento

Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho

de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido.

María Asunta, signo de esperanza y de consuelo,

de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo

ser como tú llenas del Espíritu Santo,

para ser fieles a la Palabra que nos llama a ser,

también como tú, sacramentos del Reino.

Hoy, tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí de Dios

a su criatura en la realización de su alianza,

en el abrazo de un solo sí.

Amén.

Santoral católico: onomástica del 15 de agosto

Santa María de Alba

Asunción de la Virgen María

San Alipio de Tagaste

San Altfredo de Hildesheim

San Estanislao de Kostka

San Simpliciano de Milán

Con información de es.catholic.net, www.aciprensa.com y santopedia.com