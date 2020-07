Santoral católico: Virgen del Carmen, Patrona de los Marineros

Conoce la fascinante historia de la Virgen del Carmen, su festividad se celebra cada 16 de julio por la religión católica. Foto: www.shutterstock.com

Cabe destacar que el santoral de la religión católica solo festeja a los santos canonizados, y aunque pueda parecerte confuso, este día, es decir los 16 de julio, no es tan famoso por realizar una celebración especial a uno de estos, sino porque se recuerda a la aparición de la Virgen del Carmen; sin embargo, una de las mujeres religiosas más emblemáticas de esta fecha es María Magdalena Postel, y no hay que confundirlas, aquí te explicamos todo a detalle, ¡asombroso!

¿Quién fue María Magdalena Postel?

Cada 16 de julio el santoral de la religión católica recuerda a esta mujer santa por haber sido quien fundó la “Congregación de las hijas de la Misericordia’.

La santa María Magdalena Postel nació en Normandía y se llamaba Julia antes de tomar los votos. Desde muy temprana edad esta religiosa se encargó de brindar catecismo a niños y a los jóvenes educación, pues construyó una escuela en Cherburgo, luego de la Revolución Francesa, y en 1806, cuando tomó sus votos fue nombrada María Magdalena, con quien se funda la congregación antes mencionada también conocida como ‘Las hermandas de las escuelas cristianas de la misericordia’.

Explicado esto, daremos a conocerte porque este 16 de julio es tan importante para la religión católica, y es que además de los santos del día, también celebra la aparición de la Virgen del Carmen, ¿has escuchado de ella antes?, aquí te revelamos su asombrosa historia, ¡no te la pierdas?

¿Quién es la Virgen del Carmen?

Fue San Simón Stock, quien dirigía en 1251 la orden de los Carmelitas el afortunado que el 16 de julio de ese año, mientras rezaba suplicando a Dios en el Monte Carmelo para que salvará a los religiosos que eran perseguidos se le apareció una virgen, la cual llevaba en la mano el hábito de la congregación y le dio un escapulario, el cual se conoce como “El Escapulario de la Virgen del Carmen”, es de color marrón y muy pequeño, aquí te dejamos un ejemplo.

¿Por qué es importante el Monte Carmelo?

Cabe destacar lo importante que es el monte Carmelo para la religión católica, pues es un lugar conocido donde diferentes profetas veneraron a Dios, principalmente Elías y Eliseo, este último discípulo del primero.

El Monte del Carmen o Carmelo es también un símbolo del encuentro que hubo entre la Nueva Alianza y la Antigua y su nombre en hebreo ‘Karmel’ o ‘Al-Karem’ quiere decir ‘jardín’, un sitio en el que el profeta Elías luchó contra los paganos para defender al pueblo de Dios, ¡extraordinario!

Fue así cómo, el nombre antes indicado dio a la Virgen del Carmen el título de ‘La flor más bella del Jardín de Dios”, ¡hermoso!

El primer templo que se levantó en sus cercanías en honor a la Virgen fue la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo, y fue construida por fieles de Tierra Santa, quienes se cuenta llegaron desde Italia a mitad del siglo XII.

Cabe destacar que estos feligreses fueron los fundadores de la Orden de los Carmelitas, base para la festividad y devoción a Nuestra Señora del Carmen o Virgen del Carmen, ¡vaya historia!

Fue en el año de 1226, cuando el Papa Honorio III, aprobó una regla de vida para la Orden de los Carmelitas, la cual fue dada por el patriarca de Jerusalén, San Alberto en 1205, misma que se basaba en vivir en forma a María Santísima, es decir la Virgen del Carmen y el profeta Elías.

Ahora ya sabes porque es tan importante la festividad de la Virgen del Carmen, pero aún cabe aclarar un título más, ¿por qué es la patrona de los maríneros?, aquí te lo contamos.

Virgen del Carmen, Patrona de los maríneros

Este título le fue dado gracias a que un almirante mallorquín en el siglo XVIII, es decir durante la Edad Media, relacionó el significado del nombre ‘María’ con su profesión, pues en aquel entonces era muy popular su traducción del latín, el cual es ‘Stella Maris' y significa ‘estrella del mar’, de ahí que los maríneros, particularmente la marina de España se comenzó a encomendar a la Virgen del Carmen, cuya devoción se hizo oficial para esta última en 19 de abril de 1901, fecha en que los reyes la proclamaron como Santísima Virgen del Carmen Patrona de la Marina de guerra, ¡asombroso!

Oración de la Virgen del Carmen

Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial Protectora de los que visten tu sagrado Escapulario, por lo que su Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te pido en esta Novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma; que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa.

Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo: (Tres Avemarías).

Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo tu sombra protectora de tu Santo Escapulario y que todos estén unidos a Ti Madre Mía, por los estrechos y amorosos lazos de ésta tu querida insignia.

¡Oh Hermosura del Carmelo! Míranos postrados reverentes ante su sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos.

Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, cómo ofenden a tu Divino Hijo y a tantos infieles cómo gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre Mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén.

Santoral católico: onomástica del 16 de julio:

San Antíoco de Anastasiópolis

San Atenógenes

San Helerio de Jersey

Santa María Magdalena Postel

San Sisenando de Córdoba

Santa Teresa Zhang Hezhi y dos hijos

Beata Aimée de Jesús de Gordon y compañeras

Beato Bartolomé de los Mártires Fernandes

Beata Irmengardis de Frauenwörth

Beato Nicolás Savouret

Beato Simón da Costa

