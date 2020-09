Santoral católico: Natividad de la Santísima Virgen María, un milagro de Dios

El santoral de la religión católica celebra la Natividad de la Santísima Virgen María cada 08 de septiembre. Foto: ponlefe.blogspot.com

Cada 08 de septiembre el santoral de la religión católica realiza la celebración de la Virgen o Natividad de María, un verdadero milagro, ¿ya sabías de él?, ¡aquí te contamos todo!

¿Qué es la Natividad de la Virgen María?

Esta celebración de la religión católica es una de las trece que se hacen en honor a la Virgen María, las cuales suelen llamarse fiestas marianas. El nombre de esta festividad tiene origen latino y su significado es “nacimiento”, esta fecha especial está marcada en el calendario romano general cristiano.

La fecha del nacimiento de la Virgen María no se conoce, ya que el Nuevo Testamento no las menciona; por lo que, lo único que se conoce sobre ese momento se encuentra escrito en el Protoevangelio de Santiago, el cual fue redactado durante el siglo II, donde se narra que los progenitores de la madre de Jesús de Nazaret, fueron Ana, una mujer estéril y Joaquín, quien era rechazado por la sociedad por no tener hijos, y que ante esto decidió ayunar por cuarenta días en el desierto.

Ana se lamentaba mucho por ser infértil, así que rezó a Dios hasta que un ángel se le apareció anunciándole que pronto podría concebir y que daría a luz, una noticia que dio a conocer de inmediato a Joaquín, algo que hizo que el nacimiento de la Virgen María fuera un milagro.

La Natividad de María inició en el siglo V con el nombre de "Sanctae Mariae ubi nata est" en Jerusalén, más exactamente en la basílica de Santa Ana, el lugar donde se cree que tuvo lugar su nacimiento.

El Papa Gregorio II hizo oficial la vigilia de la Natividad de nuestra Señora en el año 722, mientras que Inocencio IV hizo la octava en 1243, y actualemente, el santoral católico recuerda esta fecha especial cada 08 de septiembre.

Santoral católico: onomástica del 08 de septiembre

Nuestra Señora de Nuria

San Adriano de Nicomedia

San Corbiniano de Freising

San Isaac de Armenia

San Pedro de Chavanon

San Sergio I papa

Beato Adán Bargielski

Beato Federico Ozanam

Beato Ismael Escorihuela Esteve

Beato Ladislao Bladzinski

Beato Marino Blanes Giner

Beato Pascual Fortuño Almela

Beato Salvador Mollar Ventura

Beata Serafina Sforza

