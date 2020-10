Santoral Católico para hoy 03 de octubre ¿Qué santo se celebra?

San Gregorio I Magno es recordado como uno de los cuatro Doctores de la Iglesia más importantes de la religión católica. Foto: historia-biografia.com

El santoral católico de 03 de octubre realiza la celebración de San Gregorio I Magno, quien fue el Papa del siglo VI de la religión católica y es considerado actualmente como el Doctor de la Iglesia occidental, ¿ya lo conocías?, aquí te contamos los detalles de su vida, ¡no te los pierdas!

¿Quién fue San Gregorio I Magno?

La familia en que creció este santo era conocida como la gens Anicia, que era de posición adinerada y patricia romana que desde hace mucho se había convertido a la religión católica, pues además de tener a dos tías de su padre como religiosas, también su bisabuelo y abuelo habían sido Papas, el primero fue el Papa Félix III que falleció en el año 492 y el segundo fue Félix IV.

San Gregorio I Magno. Foto: matergloriosa.wordpress.com

San Gregorio I Magno nació en el 540 y gracias a que su familia era muy devota y religiosamente preparada, el destino del santo estaba más que preparado, pues contó con bases intelectuales muy sólidas y religiosas.

En un principio este santo puso en práctica sus conocimientos en el ámbito de la política, de ahí que fuera prefecto de Roma en el 573; sin embargo, pudo más su amor por la religión católica que pronto renunció a dicho cargo y dio sus votos como monje, una acción que marcó su destino.

Es sabido que San Gregorio I Magno se hizo muy cercano a la familia del emperador Mauricio, así como de algunos miembros de familias senatoriales de Italia, los cuales habían elegido la capital oriental para establecerse. La cercanía del santo con estas personalidades tan importantes se debió a que durante 6 años ejerció como apocrisiario, algo así como un embajador de la religión católica en Constantinopla, donde también llevó el cargo de diácono, tanto la misión como el título le fueron dados por el Papa Pelagio II en el 579.

Fue el año 590 en el que este santo se convirtió en Papa, y no fue una tarea sencilla, ya que enfrentó una crisis donde los bizantinos no ayudaron y era la religión católica la única esperanza de muchos, entre los que destacan algunos cautivos que serían vendidos como esclavo en el mercado público de Roma, se trató de algunos “anglos”, a quienes les salvó la vida con la siguiente frase cuyo significado no literal es “no son esclavos, son almas”:

"Non angli sed angeli" ("No son anglos sino ángeles")

San Gregorio I Magno, fue un Papa de la religión católica. Foto: www.artehistoria.com

San Gregorio I Magno, fue quien envió como obispo a Agustín de Canterbury, a quien le ordenó re-dedicar los santuarios paganos a Dios, falleció en el 604 un 12 de marzo, y para el año 1295 se le declaró Doctor de la Iglesia, esto por decreto de Bonifacio VIII, y se le considera como uno de los cuatro más destacados, pues comparte igual consideración que con Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona y Jerónimo de Estridón.

El Vaticano recuerda a San Gregorio I Magno en el santoral católico cada 03 de octubre, mientras que al menos 33 mil 262 hombres españoles festejan hoy su santo, ya que en honor a él llevan su nombre, el cual es de raíces griegas y significa “vigilante”.

