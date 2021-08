El Santo Rosario del domingo viene acompañado de los misterios gloriosos los cuales son parte de la oración católica, estos misterios gloriosos unen la tierra y el cielo, desde la Resurrección de Cristo hasta la Coronación de María en el Cielo.

El Rosario es una oración tradicional católica que busca honrar a la Virgen. En un inicio constaba de quince misterios”que recordaban momentos (gozosos, dolorosos y gloriosos) de la vida de Jesús y de María. En el año 2002 san Juan Pablo II añadió los misterios luminosos que permiten meditar sobre la vida pública de Jesús.

Si deseas conocer cómo se reza el Santo Rosario del domingo completo, a continuación La Verdad Noticias te comparte los pasos para rezarlo, así como los diferentes misterios que se deben incluir en cada día.

¿Cuáles son los misterios del Santo Rosario del domingo?

Misterios del Santo Rosario del domingo

Los misterios que se rezan en el Santo Rosario del domingo son los gloriosos, mismos a los que se les hace devoción en el Santo Rosario del miércoles:

Primer Misterio Glorioso: La resurrección del Hijo de Dios

El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado". (Lc 24, 1-6).

Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al cielo

El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. (Mc 16, 19).

Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. (Hch 2, 1-4).

Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al cielo

Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. (Lc 1, 48-49).

Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. (Ap 12, 1).

¿Cómo se reza el Rosario paso a paso?

Para rezar el Santo rosario del domingo sigue los siguientes pasos:

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Por la señal de la Santa Cruz.

Señor mío Jesucristo.

Gloria al Padre.

Se enuncia en cada decena el misterio.

Después de una breve pausa de reflexión, se rezan: un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria.

A cada decena del "rosario" se puede añadir una invocación.

Letanías de la Virgen

Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!

¿Cuáles son los misterios que se rezan cada día?

Misterios del Santo Rosario del domingo

Los misterios del Santos Rosario del domingo y para cada día de la semana son:

-Misterios Gozosos (lunes y sábado)

La Encarnación del Hijo de Dios. La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. El Nacimiento de Jesús en Belén. La presentación del Niño en el templo. El Niño perdido y hallado en el templo.

-Misterios Luminosos (jueves)

El Bautismo de Jesús en el Jordán. Las Bodas de Caná. Anuncio del Reino y necesidad de la conversión. La Transfiguración del Señor. La Institución de la Sagrada Eucaristía.

-Misterios Dolorosos (martes y viernes)

La Oración de Jesús en el Huerto. La Flagelación del Señor. La Coronación de espinas. Jesús con la Cruz a cuestas. Jesús muere en la Cruz.

-Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

La Resurrección del Señor. La Ascensión del Señor. La venida del Espíritu Santo. La Asunción de la Virgen al Cielo. La Coronación de María.

Recuerda que el Santo Rosario del domingo y de toda la semana es considerada una oración mental y no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre.

