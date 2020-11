San Martín de Porres: oraciones por los enfermos, animales y economía

Oraciones a San Martín de Porres: por los enfermos, animales y asistencia económica Foto emarket

Siempre es un buen momento para pedir a San Martín de Porres que interceda por nosotros, por nuestros enfermos, animales y hasta la asistencia económica, es por ello que La Verdad Noticias tiene para ti las oraciones que te ayudarán en este día.

Ten en cuenta que San Martín de Porres posee el poder y la gracia de enviar el mensaje por nosotros ante Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración.

Oración por los enfermos

¡Oh! glorioso Dios, que te serviste en dar al misericordioso San Martín de Porres para la salud de los enfermos.

Gran modelo de humildad, caridad y mortificación que sin mirar su condición, sino su fidelidad con la que te servía, lo enalteciste hasta glorificarlo en el reino de los cielos.

Y así como lo hiciste con mi querido San Martín de Porres, mírame con compasión para la pronta mejora de mi salud física y mental.

Gracias a ti mi Dios Todopoderoso, que planificaste la protección de mi alma y bienestar.

¡Oh! venerable San Martín de Porres, tú que viviste solo para la divinidad de nuestro amado Dios y sus semejantes y que saliste al socorro de los más necesitados.

Hoy en mi prueba de afecto, te invoco para que atiendas piadosamente mis oraciones por mi salud y la del mundo entero. Para que nos contagies de tus grandes virtudes y poder de sanación.

San Martín de Porres, concédele a (Nombrar al enfermo) tu apoyo. Y para mis hermanos que están pasando por la misma situación de enfermedad, el refugio de la esperanza que es acompañada por la sanación.

Que al desvalido, al agonizante y huérfano le sean aliviadas todas sus carencias y dolencias.

Que tu esperanza y protección, San Martín de Porres sea tu más preciada bendición al asistirnos en este momento tan difícil.

Acógenos bajo tu amparo entregándonos la salud perfecta para seguir glorificando a Dios padre todopoderoso. Bendiciéndote, beatísimo San Martín de Porres por todos los dones, que te sirves en brindarnos.

Haznos sentir en tu presencia y haz que reconozcamos los efectos de la verdadera caridad. Ruega a Dios por nosotros, quien te premió fielmente tus dones dándote la gloria eterna. Amén.

Oración a San Martín de Porres para los animales

Bendito seas, Dios Todopoderoso, creador de todos los seres vivos.

En el quinto y sexto días de la creación, Tú creaste peces en los mares, aves en el aire y animales en la tierra.

Tú inspiraste a San Martín de Porres para que considerara a todos los animales como sus hermanos y hermanas. Te pedimos que bendigas a este animal.

Por el poder de Tu amor, permite que [el animal] viva según Tu deseo.

Siempre alabado por toda la belleza de Tu creación. ¡Bendito seas, Dios Todopoderoso, en todas Tus criaturas!

Amén.

Oración para pedir urgente asistencia económica

OH BIENAVENTURADO SAN MARTÍN DE PORRES,

humilde siervo del Señor,

que abrazaste la fe con ardor,

y con caridad y con inmenso amor

llenaste los corazones de los necesitados,

de los mas desfavorecidos,

y fuiste consuelo de almas y cuerpos,

cuidaste con esmero de los enfermos

y obraste miles de prodigios y grandes milagros

para favorecer a los que a ti pidiendo auxilio acudían,

yo te ruego seas mi intercesor

y me ayudes con un milagro en mi economía.



Mi gran protector San Martín de Porres,

tu que ocupas lugar principal en la Gloria,

que seguiste sin dudar los pasos del Señor

y tanta devoción y amor sentiste por la Virgen María,

habla con Ellos,

pídeles su valiosa mediación,

diles lo que sufro por mis dificultades y agobios,

y ruégales que me envíen una solución

para mis penas y necesidades.



Oh santo caritativo, santo de los milagros,

preciso sentir tu poderosa intercesión:

te suplico con el corazón en la mano,

y con toda mi esperanza y confianza,

que hagas posible cuanto antes

que pueda salir de esta grave crisis económica

por la que atravesamos en mi familia,

dame por favor, Martín prodigioso,

lo que ahora tanta falta me hace:



(pedir con mucha fe lo que se quiere conseguir)



Concédeme este milagro que con humildad pido,

disipa de mi hogar toda escasez y penuria,

haz que mis oraciones y suplicas

lleguen ante la Virgen y el Señor,

pues de Ellos,

siempre llenos de compasión y misericordia,

sé que puedo esperar todo.



Con la misma fe y esperanza te pido

que me alcances tu espíritu de caridad y entrega

para que amorosamente sirva a Dios

y para que sepa hacer el bien a mis hermanos,

como tantas veces lo hiciste tu.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.



Rezar 3 Padrenuestros, 3 Ave Marías y 3 Glorias