San Efrén de Siria: ¿quién es y porque se celebra hoy?

¿Has escuchado sobre San Efrén de Siria?, pues hoy 9 de junio el santoral lo celebra como el Padre y Doctor de la religión católica, pero ¿quién fue y por qué es tan famoso?, te contamos todos los detalles, a continuación.

Santoral: San Efrén de Siria

Fue en el año de 1920 que el papa Benedicto XV, nombró oficialmente como santo a San Efrén de Siria, sí el que alguna vez fue conocido como Arpa del Espiritu o Místico, fue proclamado como uno de los personajes más importantes de la religión católica, pero ¿cuáles fueron los motivos?

Fue Nísibe, la antigua ciudad que alguna vez fue provincia romana y que ahora pertenece a Turquía, el lugar de nacimiento de Efrén quien vio la luz del mundo cerca del año 306, y aunque nació en un hogar pagado, siempre sintió una conexión especial con el cristianismo, aun cuando su padre lo hostigaba por sus preferencias religiosas.

Derivado de lo anterior, sucedió que Efrén huyó de su casa y solicitó refugio a Jacobo de Nísibe, quien era el obispo de la provincia, y este lo recibió, instruyó y lo convirtió en diácono, luego en presbítero, aunque siempre renunciaba a sus cargos, ya que no se sentía digno de portarlos, y fue así como se inclinó a la educación, actividad a la que debe sus títulos.

Efrén fundó dos escuelas la de Nisibe y la Edesa al interior del Imperio Romano, convirtiéndose así en un gran Doctor de la religión católica, su amor por esta lo hizo convertirse en un poeta sobresaliente de su tiempo que, logró escribir cantos e himnos que sustituyeron los hechos a dioses paganos, fue un gran defensor de la doctrina en Siria, por ello es que se le conoce como Efrén de Siria.

Oración de San Efrén de Siria

Señor y Maestro de vida, no me abandones al espíritu de pereza, de desánimo, de dominación y de vana charlatanería. Antes bien, hazme la gracia, a mí tu siervo, del espíritu de castidad, de humildad, de paciencia y de caridad. Sí, Señor-Rey, concédeme el ver mis faltas y no condenar a mi hermano. ¡Oh, tú que eres bendito por los siglos de los siglos! Amén.

Otros santos que se festejan el 9 de junio:

San Columba de Iona

San Diomedes de Nicea

San Feliciano mártir

San Maximiano de Siracusa

San Primo mártir

San Ricardo de Andria

San Vicente de Vernemet

