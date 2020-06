Salud exhorta a mantener medidas contra coronavirus en el Día del Padre. (Foto cortesía Dinero en Imagen)

El cariño y la emoción de celebrar a ese ser querido nos orillan a celebrar en grande, sin embargo en tiempos de pandemia no se puede hacer del todo, no por las diversas medidas preventivas para mitigar el impacto por el coronavirus. Por ello la Secretaría de Salud exhorta a que se mantengan dichas acciones en el Día del Padre.

Día del Padre y las medidas preventivas

Así es, como es una fecha que no se vive cada semana, la felicidad se apodera de nosotros y queremos celebrarlo en grande, sin embargo esto no es posible puesto que tenemos que llevar a cabo diversas medidas preventivas contra el coronavirus, tal como lo exhorta la Secretaría de Salud.

Sí, dicha dependencia ha hecho un llamado a las familias mexicanas a que no realicen festejos con congregaciones grandes para este Día del Padre, el cual se festeja el tercer domingo del mes de junio, en este caso el 21 de junio del presente año; dicha invitación es con el objetivo de evitar contagios.

Salud exhorta a mantener medidas contra coronavirus en el Día del Padre. (Foto cortesía Presidencia Municipal de San Miguel de Allende)

Mejor regalo en el Día del Padre

Ante esto el director de Epidemiología, José Luis Alomía, señaló que es un día festivo sin embargo hay que llevarlo a cabo con toda precaución, como se hizo con el Día de la Madre, particularmente en los destinos de la República Mexicana que están en rojo. De igual forma el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell reiteró el mensaje a n festejar de manera presencial en dicho festejo.

TE PUEDE INTERESAR: Día del Padre: Piden limitar movilidad por Covid-19

Cabe mencionar que el subsecretario explicó que el mejor regalo para los papás es quedarse en casa y no llevarles un riesgo de contagio, puesto que la epidemia no se ha terminado. En dicho exhorto pidió de manera atenta a que la población evite reunirse, que la epidemia sigue activa y que aún no es momento de llevar a cabo fiestas y congregaciones.