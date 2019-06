Sale a la luz otra prueba del inminente “divorcio” entre William y Harry

Al parecer el divorcio es inevitable y la familia real británica se prepara para la inminente ruptura entre el Príncipe Harry y el Príncipe William, y no, no es exageración, de acuerdo con The Sunday Times, los hijos de Lady Di y el Príncipe Carlos planean dividir la fundación que crearon para preservar el legado de su madre.

Todo parece indicar que los hermanos no han logrado manejar sus diferencias en torno a los proyectos de la fundación, aunado a la tensa relación que se vive entre los “4 fantásticos” luego de la llegada de Meghan Markle.

Muestra de ello no es únicamente el evidente distanciamiento entre ambas familias, sino que los Duques de Sussex y Cambridge no han aparecido juntos en ningún acto de la fundación desde febrero y se rumora que desde entonces llegar a acuerdos ha resultado imposible.

Asimismo, una fuente del Palacio de Buckingham le dijo a The Sunday Times que una ruptura en la fundación sería una clara señal de crisis: "La fundación es lo que hay que ver. Si no se mantienen unidos, esa es una señal real de que hay un problema", aseguró.

Y de acuerdo con uno de los empleados del Príncipe de Gales la ruptura se debería principalmente a la actitud controladora de William: "William es bastante controlador, y tenía el control cuando eran solo los tres, pero ahora no lo es. La llegada de Meghan ha desequilibrado todo. Ella sabe lo que está haciendo, es una actriz de Hollywood".

Ahora bien, el portal británico señala que los enfrentamientos entre los hermanos comenzaron desde la llegada de Meghan Markle, a quien se le acusa de “desatar las tensiones”, sin embargo, la raíz del problema podría ser que William no le mostró su apoyo a Harry cuando este decidió formalizar su relación con Meghan, pues, tomando en cuenta que se tomó 8 años para dar el siguiente paso con Kate Middleton, consideró demasiado precipitada la decisión de su hermano.

Sin embargo, continuando con la posible división de la fundación, se dice que la mudanza de los Duques de Sussex a África también influyó en el distanciamiento, pues podría ser que Meghan y Harry se alejen durante los próximos dos o tres años.

“Su viaje a África llega en un momento de su vida en el que Harry se ha convertido en padre. Todo esto se trata de querer cumplir con el legado de su madre y mostrarle a su esposa y al bebé los lugares que más le han influido de manera positiva en su vida", comentó una fuente cercana al Príncipe a Daily Mirror.

"El foro que presentaron en febrero iba a ser un evento anual y se suponía que el año pasado sería el primero de muchos. Es muy triste que termine así", comentó un miembro de la organización benéfica al Daily Mirror.

