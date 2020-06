Sagrado Corazón de Jesús: oraciones para todo momento

Estas son las oraciones que no te deben faltar, para solicitar ayuda al Sagrado Corazón de Jesús. Foto: www.shutterstock.com

A comienzo del mes de junio el Papa Francisco, indicó que este, sería destinado a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, incluso recomendó una oración especial dedicada a esta figura religiosa para hacer frente a las dificultades de la pandemia del COVID-19, y con la finalidad de que cuentes con ella, así cómo tengas al alcance algunas otras que se han creado en su honor y para diversas situaciones, las hemos recopilado para ti en este artículo, así que ¡toma nota!, te servirán para todo momento.

Oraciones dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús

El Papa Francisco compartió el pasado 19 de junio, una oración que asegura aprendió de su abuela, y la compartió con cariño a todos los fieles de la religión católica, para que encomendados en el Sagrado Corazón de Jesús alivien su alma y se reconforten, a continuación te la compartimos sus palabras.

Es una hermosa oración. ‘Haz mi corazón semejante al tuyo’. Una hermosa oración, pequeña, para rezar este mes. ¿La decimos juntos ahora? ‘Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo’. Otra vez: ‘Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo.

Oración para consagrar a la familia

Sagrado Corazón de Jesús

Te consagramos nuestra familia,

que la llama de Tu corazón nos ilumine

y nos muestre el camino;

que vivamos al amparo de Tu luz,

sepamos obedecer lo que nos pides,

que no pongamos diques a Tu gracia

y aceptemos con gozo y gratitud nuestra cruz.

Resguárdanos dentro de Tu corazón

de los embates del mundo

y haznos sordos a las mentiras con las que buscan seducirnos;

consérvanos unidos en la fe y la oración,

en el amor a Tu Palabra, a los Sacramentos y a Tu Iglesia,

en la certeza de que eres el Camino, la Verdad y la Vida

y sólo en Tu amor nuestras preguntas hallan respuesta.

Enciende en nosotros Tu esperanza,

orienta y fortalece nuestros pasos,

alumbra nuestros sueños y proyectos,

enséñanos a amarnos como nos amas,

para que a pesar de nuestras caídas

y por encima de nuestras diferencias,

sepamos disculparnos y tendernos la mano.

Nuestra familia es Tu familia,

te agradecemos el consuelo de contar

con Tu promesa de no dejar que la muerte

nos pueda separar.

Sagrado Corazón de Jesús

en Ti confiamos,

guárdanos en el cálido refugio

de Tu misericordioso corazón,

de donde brotan Tu paz y Tu perdón;

quema todas nuestras faltas

en Tu hoguera,

haznos testigos Tuyos

y envíanos a compartir con todos

el incendio abrasador e inextinguible de Tu amor

Pidámosle también, a Él que es fuente de misericordia, que aparte de nosotros y de nuestros hogares la enfermedad que hoy recorre el mundo.

Oración para pedir ayuda con devoción

Acordaos ¡oh Sagrado Corazón de Jesús! de todo lo que habéis hecho por salvarnos. Acordaos del eterno e inmenso amor que habéis tenido por todos los hombres; que tu Corazón acoja a los que a ti acuden y se conmueva ante nuestras debilidades. Llenos de confianza y amor, venimos a tu Corazón, como el corazón del mejor de los padres, del más fiel y bueno de los amigos. Recíbenos, ¡oh Corazón sagrado! en tu infinita ternura; haznos sentir los efectos de tu amor; se nuestro apoyo, nuestro mediador ante nuestro Padre, y concédenos la fuerza en nuestra debilidad, consuelo en nuestras penas, y la gracia de amarte en el tiempo y de poseerte en la eternidad. Corazón de Jesús, acudo a Ti porque eres mi refugio, mi esperanza; el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí, y para todos la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amáis con un amor infinito. Ten piedad de mí, según tu gran misericordia, y haz de mí, por mí, y en mí todo lo que quieras, porque yo me abandono a tu Corazón con la entera confianza de que no me abandonarás jamás. Así sea.

Oración para una grave necesidad

Oh Divino Jesús que dijiste: "Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre". Mírame postrado a tus plantas suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor: (se pide con mucha humildad lo que se necesita).

¿A quién he de pedir, sino a Ti, cuyo Corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese Corazón Sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros, y por medio del cual vamos a Dios? A Ti acudimos, oh Corazón de Jesús, porque en Ti encontramos consuelo, cuando afligidos y perseguidos pedimos protección; cuando abrumados por el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda; cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro, porque tu Misericordia no tiene límites y confío en que tu Corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un motivo más para oír mi petición.

Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado; de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a Ti porque sabían que tus oídos y tu Corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo... dejo en tus manos mi petición, sabiendo que Tú sabes las cosas mejor que yo; y que, si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás en cambio otra que mucho necesita mi alma; y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde otro ángulo, con más espíritu de fe. Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús. Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu Corazón misericordioso. Amén.

Al concluir se reza: "Padre Nuestro, Ave María y Gloria". Después, se repite 3 veces: "Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío".

