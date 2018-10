¿Sabías que puedes quitar hasta 300 calorías a tus comidas sin dieta?

La ciencia no se equivoca y un alimento no te hace subir de peso igual, tomándolo o comiéndolo, esto se debe a la velocidad para digerirlo, pero no solo eso, también tiene que ver el sitio en donde te sientes a comer, pues la ciencia señala que estos detalles tienen un fuerte impacto y muy directo en el número de calorías que tu organismos ingiere a diario.

Si sumaras estos cambios sencillos a otros hábitos también igual de fáciles como por ejemplo el llevar tus snacks saludables al trabajo o donde sea con el fin de evitar atracones, ahora variando la forma de ingerir tus alimentos puedes quitar hasta 300 calorías a cada plato y con ello hacer mucho más efectiva tu dieta, en caso de estar llevando alguna.

Así que aquí van estos tips:

Coloca los cubiertos en la mesa cuando no estés comiendo

Por medio de una investigación, la universidad japonesa de Kyushu, comprobó que las personas que comen despacio sus alimentos tienen un 42% menos de posibilidades de padecer obesidad. Esto debido a que el cerebro tarda alrededor de 20 minutos en recibir la sensación de saciedad, es decir, sentir que esta lleno. Una buena manera de empezar con esta forma de comer, es colocando en la mesa los cubiertos cuando estas masticando, pues así no tendrás la inercia de querer meterte otro bocado mientras estas digiriendo el anterior.

Come [email protected] en una mesa

Olvídate de comer en el sofá, en la cama, en el suelo, o donde sea que no sea una mesa, pero eso no es todo, tampoco comas frente al televisor o la computadora y mucho menos, comas mientras vas de un lado a otro. Esto debido a que pierdes la concentración de que estás comiendo y no llegas a sentir que te saciaste y es entonces cuando aumentas el volumen de comida y con ello incrementando la cantidad de calorías que ingieres. Así que la mejor recomendación es que te sientes en una mesa con más personas y disfrutar de lo que comes, evita hacer otras cosas mientras estas comiendo así tu cerebro y estomago realizarán correctamente su función.

Recuerda que la ciencia ha comprobado que un alimento no te hace engordar lo mismo si lo ingieres de una forma u otra.

Vaporiza el aceite en ensaladas

Es un gesto muy sencillo que como sus antecesores marcará la diferencia en tu dieta. Aunque son de sobra conocidos los beneficios que el aceite de oliva tiene en la salud, también es famosa su capacidad para aumentar el aporte calórico de un plato sin comer tanto o sentirte lleno de forma exagerada, así que tampoco abuses.

Así que ya sabes, evita tener malas prácticas como las que mencionamos al principio y ahórrate al menos unas 300 calorías en cada comida que tomes.