¿Sabías que las parejas felices son las que evitan hablar de su relación en redes sociales?

Seguramente no eres el o la única en entrar a tus redes sociales y toparte con parejas que todo el tiempo están subiendo sus fotos derrochando “amor”, sin embargo cuando estas con ellos, llegas a preguntarte, si en verdad se aman, o porqué están juntos si se llevan de la patada, así que te contamos porqué las parejas felices evitan hablar de sus relaciones en redes sociales.

Aunque no es una regla, pero en muchos casos cuando se está en una relación feliz y te toca ser una pareja muy feliz, la realidad es que ni siquiera tienes tiempo para estar exponiendo tu felicidad en alguna plataforma digital, pero para que entiendas porqué te decimos esto, te lo explicamos paso a paso. En algunos casos, muchas parejas por detrás de lo que hacen público, ya en privado las discusiones son su forma de comunicarse, desde los aspectos más sencillos hasta las cuestiones económicas, tanto así que pareciera no haber razón para estar juntos.

Sin lugar a dudas hoy día las redes sociales se han vuelto parte de nuestra vida diaria, eso incluye compartir información de más sobre nuestras relaciones personales y por las siguientes razones te decimos porqué las parejas felices en verdad no hablan sobre su relación en las redes sociales.



Para ser francos, las personas felices no tienen la necesidad de presumir de ello y te damos razones para que veas porque las parejas con exceso de publicación pueden no estar llevándose tan bien como lo quieren hacer ver.

1.- Intentan convencer a otros para lograr convencerse a sí mismos



Cuando las personas publican mucho en redes sociales, ya sean chistes, confesando su amor o compartiendo fotos de ellos y su pareja en actividades románticas y divertidas, esto no es más que una estratagema para intentar convencer a los demás que viven una relación feliz y muy saludable, cuando la realidad es que esto es solo una manera de engañarse a sí mismos y hacerse la idea que tienen lo que publican buscando la aprobación de los demás.

Los Likes en ocasiones pueden ser de gran influencia en la seguridad de las personas.



Los “me gusta” y los comentarios llegan a tomar un papel relevante, que pueden incluso tomar demasiada importancia cuando alguien está en un mal momento, entonces de eso toma fuerzas para seguir adelante.

2.- Quienes más publican tienen mayor probabilidad de ser psicópatas y narcisistas



Según revela una encuesta aplicada a 800 hombres con edades de entre 18 y 40 años se determinó que “el narcisismo y la psicopatía predijeron el número de selfies publicados, mientras que el narcisismo y la auto-objetificación predijeron la edición de fotografías de uno mismo publicadas” todo estos en sus redes sociales.



Otro estudio descubrió que publicar, etiquetar y comentar en Facebook a menudo se asocia con el narcisismo tanto en hombres como en mujeres.



El profesor Brad Bushman de la Universidad Estatal de Ohio señala que “los narcisistas son compañeros de relación muy malos”.

Quien en verdad es feliz no tiene tiempo de perderlo publicando en redes sociales.

3.- Cuando en realidad eres feliz, no te distraes con las redes sociales



Claro que tampoco existirá algo de malo si de vez en cuando compartes alguna imagen con tu pareja, pues habrán momentos en que Habrá muchos momentos en que compartirás un estado o algo relacionado a tu pareja. Las verdaderas parejas felices, siempre están ocupadas disfrutando de la compañía de su pareja en el presente. Es decir; no dejarán de disfrutar de la compañía de su [email protected] solo por realizar una publicación, un estado o bien; tomar una selfie.



Y te darás cuenta, cuando veas por ejemplo que una pareja publica un collage de su reciente viaje, pero días o semanas después de su regreso, pues debieron estar muy ocupados disfrutando del momento en lugar de subir fotos, comentarios, emojis, etc.



4.- Quienes publican constantemente suelen a ser inseguras

Investigadores de la Universidad de Northwestern descubrieron que quienes publicaron con mucha frecuencia en las redes sociales sobre su pareja, realmente se sienten inseguros en la relación en la que están, el estudio que llevó a determinar esto lo sustenta una encuesta a más de 100 parejas.

Cuando se está en una relación valiosa y estable no existe la necesidad de mostrar a los demás nada ni pedir aprobación de ellos.

7. Las parejas felices no tienen nada que probar



Quienes son realmente felices no necesitan la validación de las redes sociales para demostrar lo felices que están, pues su corazón está tan lleno y completo que es innecesario presumir, hacer que otros sientan envidia o vigilar a su pareja. Están tan seguros y contentos en la relación que no hay necesidad de expresar algo en las redes.



8.- Quienes se quedan fuera de Facebook son más felices



En un experimento del Instituto de Investigación de la Felicidad de Dinamarca tenía la duda acerca de qué pasaría si abandonan Facebook en un periodo de 7 días, por lo que emprendieron la investigación en la que involucraron a 1,095 personas.

Estudios demuestran que las personas fingen felicidad al no tenerla para querer convencer que existe.

Una de las afirmaciones fue esta: “Después de una semana sin Facebook, el grupo de tratamiento informó un nivel significativamente más alto de satisfacción con la vida”, señalaron los investigadores.

Previo al experimento los científicos pidieron a los voluntarios que calificaran sus vidas en una escala de 1 a 10, siendo 10 el más feliz. El grupo “sin Facebook” aumentó de un promedio de 7.75 / 10 a 8.12 / 10, mientras que el grupo que siguió utilizando Facebook disminuyó de 7.67 / 10 a 7.56 / 10.



Los investigadores también resultó que los usuarios frecuentes de Facebook eran más propensos a sentirse molestos o llegar al enojo (20 por ciento frente a 12 por ciento), deprimidos (33 por ciento frente a 22 por ciento) y preocupados (54 por ciento frente a 41 por ciento).