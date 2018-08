¿Sabías que el vivir cerca de tus abuelos tiene una gran ventaja?

El vivir cerca de tus abuelos tiene grandes ventajas, pues además de reflejar la unión familiar y el apoyo incondicional, en ellos siempre encontrarás grandes consejos, grandes cuidados y un gran ejemplo.

En tus abuelitos encuentras apoyo incondicional.

Cabe mencionar que en México cada 28 de Agosto celebra en el Día del Abuelo, con el objetivo de amarlos, entender su condición y valorarlos aún más, ya que son las personas que en muchos casos abandonamos por la escuela, trabajo e incluso diversión.

Grandes momentos.

Es por eso que aquí contamos él porque es una gran ventaja el tenerlos cerca. En primer lugar es por el apoyo, ya que los abuelitos suelen ser los mejores amigos, siempre tienen las palabras exactas para levantarte el ánimo, incluso para regañarte si es el caso.

Suelen ser los mejores amigos.

Un abuelito siempre tiene historias que contar, basta con llegar a su casa para que empiece con él “cuando yo era joven”, “cuando era niño” hice tal cosa, y no solo es una historia son dos, tres o hasta cuatro. De la nada empieza a contar algo de su vida sea cierto o no, si bien no hay nada más bonito que escuchar e imaginar cómo fueron las historias de vida.

Un abuelito siempre tiene historias que contar.

No hay otra persona que te cuide tato como tu abuelito, pues ellos saben cuidar más a sus nietos que sus propios hijos, además tienen mucha paciencia al educarlos, pues el amor de un abuelo hacia un nieto no tiene medida.

Siempre procura cuidar de ti.

Los abuelos siempre procuran la unión familiar, pues no sé si recuerdas esos momentos en que toda la familia se reúne y conviven, desde el miembro más pequeño hasta el más grande. Ellos son el eslabón que une a la familia. De esta manera vivir cerca de los abuelos favorece la sana de toda la familia.

Los abuelos siempre procuran la unión familiar.

Un beso o un abrazo de tu abuelito siempre será algo único, es por eso que hoy en este día no te olvides de ellos, mándales un mensaje, llámales o si vives cerca podrás ir a verlos y confirmar que en ellos siempre podrás confiar y tener se amor que en ningún lugar encontraras.