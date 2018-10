¿Sabías cuáles son los riesgos de depilarse el vello púbico?

El depilarse la parte púbica no es malo, sino la manera en cómo se haga, ya que esta zona es muy delicada, es por eso que aquí te aplicamos cuáles son los riesgos de hacerlo por completo.

Proteger el área genital contra los patógenos y agresiones externas.

Bien, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el vello púbico cumple la función de proteger el área genital contra los patógenos y agresiones externas, formando una especie de barrera que dificulta su introducción en los sistemas genitales y urológicos. En este caso, las mujeres son más propensas a sufrir dichos patógenos, dado que el acceso es mayor que en los hombres.

Los vellos púbicos tienen funciones en la zona genital.

Otra de las funciones es la de amortiguar durante el coito, evitando de este modo cualquier irritación que pudiera producirse al realizar el acto sexual.

Cumple también una función de regulador de la temperatura, en este caso es más importante para los hombres, ya que el vello situado en sus testículos ayuda a que estos no experimenten mayores cambios de temperatura que podrían afectar a su capacidad para producir esperma.

Los vellos púbicos regulan la temperatura de los testículos.

Riesgos de eliminar el vello púbico

El eliminar el vello púbico inflama e irrita los folículos pilosos. Además, puede dejar heridas abiertas (que no se ven a simple vista) molestas y dolorosas. La depilación constante causa también vellos encarnados dolorosos y quemaduras, en el caso de usar cera. Si, en cambio, se utiliza rasuradora o depiladora, puede causar cortes.

Inflama lo s folículos.

De acuerdo a un estudio realizado entre los años 2011 y 2012 en Francia hace una valoración negativa de la depilación íntima. Demuestra que aquellas mujeres depiladas del todo son más propensas a padecer herpes genital. Cuando se rasuran y causan heridas se expone al organismo al virus que provoca esta enfermedad de transmisión sexual.

Puede provocar enfermedades de transmisión sexual.

Es por eso que no es recomendable quitar todos los vellos de tu zona. No hay que olvidar que este tipo de depilación es una tendencia entre las mujeres y que ofrece trabajo a muchas clínicas. Sin embargo, no hay que hacerlo solo por moda o porque crees que si las demás lo hacen tú también deberías.