¿Sabes que es el ‘teabagging’ y por qué a los hombres les encanta?

Conseguir una noche increíble con tu pareja es más fácil de lo que pensabas y más con esta práctica sexual que está de moda; ¿Sabes que es el ‘teabagging’ y por qué a los hombres les encanta?.

El término ‘teabagging’ significa remojar el té y consiste en introducir en la boca los testículos de tu pareja ¿extraño? No mucho para ellos ¡les encanta!.

La idea es que, como un condimento del sexo oral, tomes los testículos de tu pareja y con gentileza y te los metas en la boca, pero primero necesitas conocer algunos tips ¡toma nota y disfruta una noche magnifica con tu pareja!.

Lame con delicadeza

Tu técnica tiene que ser buena desde el inicio. Comienza con pequeñas lamidas y caricias con tu mano sobre toda la zona antes de meter esas “bolsitas de té” a tu boca. Es un proceso que tiene que hacerse de forma sorpresiva para que él se “prenda”.

Cuida los dientes

Al final de cuentas estás renovando el sexo oral con una nueva técnica, así que es incómodo que un descuido acabe con tan excitante momento. Hazlo despacio y sin morder.

Enciende tu alarma de la percepción

Chicas, no todos los hombres son iguales. Si están intentando sorprenderlo, uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta es saber identificar si él está disfrutando del teabagging. Si lo notan incómodo, tengan la libertad de consultarle. Si su respuesta es negativa, prueben a enfocarse en otra zona antes de que las ganas de tener sexo se esfumen. ¡Ninguno querrá quedar listo y alborotado!

¿Depilado o no depilado?

En momentos como este, el vello púbico es lo de menos, pero si te incómoda tienes que hacerlo saber luego para que lo elimine antes de probar de nuevo esta generosa técnica.

Caricias manuales

Tu lengua está centrada en regalar placer a sus testículos, pero una de tus manos debe enfocarse en acariciar su pene.

Nada es forzado

Si eres novata en la técnica y en medio de la ejecución no te gusta, no sigas. El sexo no es nada erótico cuando se trata de actos forzados.