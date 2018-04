¿Sabes que es el cunnilingus y cómo ser el mejor?

El cunnilingus es otro nombre que se le da al sexo oral, el cual consiste en lamer, chupar o morder el clítoris, la entrada de la vagina y los labios de la vulva para proporcionar placer a la mujer ¿interesante, no?.

De hecho, la realización del sexo oral, y por tanto, del cunnilingus, ha aumentado en los últimos años entre los jóvenes menores de 25 años puesto que no existe riesgo de embarazo.

El principal riesgo del cunnilingus es la transmisión de infecciones, una de las más comunes la faringitis. Esta patología se produce principalmente porque la bacteria o el hongo se introduce en la faringe y la infecta.

TIPS PARA SER EL MEJOR

No bajes de repente

Es importante que vayas bajando lentamente y que vayas sintiendo cómo se siente tu pareja.

Pide indicaciones

Lo más normal es que te puedas perder ahí abajo. No es tu sexo, tal vez no tienes tanta experiencia; no pasa nada, nunca está de más el pedirle indicaciones a tu compañera.

No comentes nada

Es un muy mal momento para estar opinando sobre el vello vaginal. No hay que ser un genio para darse cuenta que es un comentario que no ayuda en nada para que ambos tengan un final feliz.

Si es que no tienes nada bueno que decir sobre: la textura, olor o apariencia, entonces de verdad, es mejor que no digas nada.

No vayas de 0 a 100 de repente

Aunque el cunnilingus frecuentemente se considera como un juego previo en las relaciones sexuales con penetración, no significa que por eso tengas permiso de ir hasta ahí directamente,

Mírala a los ojos

Hay mujeres a las que les incomoda que las observen, pero en realidad resulta de lo más excitante ver cómo alguien trabaja para conseguir tu placer.