¿Sabes que desayunar para evitar ganar grasa?

The American Journal of Epidemiology, en su más reciente estudio a publicado que entre menos comas, más corres el riesgo de aumentar un 11 por ciento de grasa corporal, esto en comparación si comes un desayuno lleno de calorías. Consumir menos de eso puede llevar a que ganes grasa corporal.

Un desayuno debe ser del 22 por ciento de tu ingesta calórica, es decir que si tienes una ingesta de 2,700 calorías al día deberá de ser de 550. Si ponemos esto en perspectiva un desayuno de dos huevos con un pan es de 502 calorías o un omelet de huevo con tocino puede ir de entre 350 a 550 calorías, dependiendo si el tocino está frito o cocido.

Los científicos encontraron que los participantes del estudio que comieron menos de las calorías recomendadas ganaron uno y medio kilos durante un año. Incluir vegetales como champiñón y tomates es una buena opción de aumentar la ingesta calórica sin caer en comida poco saludable, como cereales con mucha azúcar.