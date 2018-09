¿Sabes que comer después de hacer ejercicio?

Después del ejercicio físico es necesario complementarlo con una alimentación balanceada que cumpla con todos los requerimientos nutricionales, para mantener un cuerpo saludable. Es por eso que aquí te decimos que puedes y debes comer después de hacer tus rutinas de ejercicio.

Descubre lo que debes comer después de hacer ejercicio.

Recuerda que a través del ejercicio el metabolismo aumenta y se consigue eliminar el exceso de grasa corporal. Sin embargo, para que estos efectos sean óptimos en todo el organismo, es necesario complementarlo con una alimentación balanceada que cumpla con todos los requerimientos nutricionales.

La alimentación es 80% responsable de nuestro peso, el otro 20% está constituido por nuestro ejercicio. Para combinar correctamente estos porcentajes debemos fijarnos bien en lo que comemos todo el día, pero sobre todo después de haber realizado actividad física.

Después de la rutina de ejercicio puedes comer:

Huevo

La proteína y los carbohidratos son los alimentos claves para consumir después de una rutina de ejercicio. El huevo tiene únicamente 70 calorías y 6.3 gramos de proteína, además se es cocido te permite absorber casi la doble cantidad de proteína.

Aguacate

El aguacate es uno de los mejores alimentos para sobreponer las energías después del entrenamiento físico, ya que contiene altas cantidades de ácidos grasos insaturados, vitamina E y proteínas de origen vegetal que, tras ser absorbidos, favorecen la formación de masa muscular.

Plátano

El plátano es un alimento rico en azúcares naturales y minerales esenciales que ayudan en la recuperación muscular después de realizar actividad física. Estos nutrientes esenciales le brindan un plus de energía al cuerpo, ya que reponen las reservas de glucosa en el organismo sin elevar sus niveles en la sangre.

Jugo de naranja

En lugar de tomar una bebida energética elige el jugo de naranja, ya que es rico en vitamina C y contiene más potasio que las bebidas comerciales.

Salmón

No solo vas a recibir una gran dosis de proteína, también los omega3 dentro del salmón te ayudan a reparar los músculos y aumentar el rendimiento.

Moras

Estudios que demuestran como las moras pueden triplicar la recuperación muscular después de un entrenamiento intenso.

Almendras (frutos secos)

Las almendras y otras variedades de frutos secos son muy saludables para los deportistas y personas que acostumbran a hacer ejercicio regular. Pese a su diminuto tamaño, son una gran fuente de ácidos grasos esenciales y proteínas de alta calidad que, tras ser ingeridas, sobreponen las energías del cuerpo.

Agua

Esta puede parecer un poco obvia, la mala hidratación es un error común al realizar ejercicio. Para sentirse bien y lleno de energía debes sustituir

cada gramo perdido con 2-3 vasos de agua.

Recuerda que tu cuerpo utiliza mucha energía durante el ejercicio, si no se recupera la energía perdida, los músculos no se recuperan de manera adecuada y todo tu esfuerzo no vale la pena. Así que para mejor aprovechamiento los alimentos deben ser consumidos dentro de la hora posterior al ejercicio.