¿Sabes por qué eliges a la persona incorrecta? Tu signo zodiacal te lo dice

¿Sabes por la que eliges a la persona incorrecta? Tu signo zodiacal te lo dice

Todos en nuestra vida hemos pasado por difíciles momentos en lo que no han roto el corazón, en que sentimos que la media naranja, (al menos nuestra) no existe, es entonces cuando lamentamos un sinfín de cosas que integran nuestra personalidad, pero ¿te has puesto a pensar que elegir a la persona incorrecta podría ser culpa de tu signo zodiacal?

Alguna vez has notado que siempre o casi siempre te topas con la persona incorrecta, ese ser que juras que es único e inigualable, es más hasta lo denominas “mi personita especial”, pero que lejos de hacerte pasar bellos momentos, recuerdos gratos, solo hace que pases tristezas, coraje y por último decepción, ante esta situación los astros tal vez podrían estar siendo los culpables de tu situación sentimental.

ARIES

Quienes nacieron bajo este signo gozan de mucha energía y son de espíritu aventurero y buscan siempre a alguien muy parecidos a ellos, sin embargo es difícil dar con esa persona ideal a su medida, alguien que pueda ir a su ritmo de vida, pues los de este signo nunca se detienen pero ni a respirar un momento. Por ello su mayor reto es relajarse, buscar la calma y encontrarse con la paz en su interior.

TAURO

Los de este signo suelen ser los más románticos del zodiaco, así como son los más tercos, por esta razón en la gran mayoría de los casos se aferran a relaciones, muy y a pesar que vean que esta no les está funcionando, es más, aunque estén conscientes que no hay futuro alguno ahí. Otra de sus debilidades es que no son capaces de tolerar el fracaso, por lo que abandonar su luchar por la relación en turno no es aceptable.

Puedes cambiar tu suerte en el amor.

GÉMINIS

Las personas que nacieron bajo este signo siempre sobresale por tener una personalidad multifacética, son súper sociables, pero su gran miedo a ser lastimadas las hace alejarse de gran parte de las personas. En caso de que alguien trate de interponerse en sus metas o considerarla una amenaza para conseguirlas, rápidamente les dirá adiós. No desea que nadie perturbe su calma.

CÁNCER

Las personas de este signo se sienten muy atraídas por quienes más sufren, incluso si son dependientes emocionalmente dependientes emocionales, tienen un desarrollado instinto maternal y paternal que los lleva a querer cuidar siempre a los demás. Por ello siempre desean ser el su superhéroe y dar su máximo apoyo.

LEO

Estos son los más ególatras y vanidosos del zodiaco, su fortaleza los hace sobresalir y son grandes líderes con muchas expectativas en las personas, en las relaciones de pareja casi siempre es la causa del fracaso su obsesión por el trabajo poco o nada toman en cuenta las opiniones, creencias y sentimientos de los demás.

Existen signos que suelen ser muy dependientes de sus parejas.

VIRGO

Las personas de este signo son por demás perfeccionistas, se exigen mucho tanto a ellos mismos como a todo aquel que lo rodea. El pensar de manera excesiva es parte de su naturaleza y por supuesto busca lo mismo en quien es su pareja.

LIBRA

Estos son por demás alegres, incluso son catalogados como el alma de la fiesta, son un imán para la gente, además que logra que todos se sientan cómodos pasando tiempo con ellas. Por ello, su egos brinca hasta el cielo.

Los escorpiones no pierden su tiempo con alguien que sea sumiso.

ESCORPIO

Los de este signo son los más misteriosos y seductores, cuentan con un carácter fuerte e independiente, obtienen lo que quieren con trabajo duro, es por eso que está en la búsqueda de una persona con tanta energía como ella, que quiera y le pueda seguir sus pasos, un ser que tenga sueños tan grandes como ella/él para que puedan apoyarse mutuamente y caminar de la mano. Los sumisos no son lo suyo.

SAGITARIO. Son amantes de la emociones fuertes y la libertad, aparte son considerados como el signo más alegre del zodiaco y también el más positivo, por lo que para que una relación funcione debe de encontrar a alguien que compense su capacidad de ver siempre las cosas positivas de la vida con alguien que le muestre las realidades de la vida, ya que no siempre es sano vivir pensando que todo es rosa. Si no está con alguien que le dé pequeñas dosis de realidad las cosas no van a funcionar.

Existen signos que deben sentirse indispensables sino no funciona su relación.

CAPRICORNIO

A este signo le fascina tener las cosas bajo control, por eso se sienten como unos inútiles cuando alguien pretende cuidarlos, pues un Capricornio siempre piensa que debe de ser independiente y muy autosuficiente. Si desea ser feliz en pareja tiene que ceder y dejarse consentir.

ACUARIO

Las personas de este signo le temen al compromiso, pues perciben las emociones como debilidad por lo que buscan relaciones con gente "robots" que eviten demostrar sus sentimientos.

PISCIS

Los de este signo, suelen ser muy fantasiosos, pero también muy nobles y amables, amorosos y comprensibles en exceso, pero siempre se sienten atraídas por las personas manipuladoras y abusivas.